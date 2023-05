Umrl je David Miranda

V Riu de Jaineru je umrl brazilski politik, aktivist in kolumnist David Miranda. Miranda je pomembno vlogo odigral tudi pri razkritju podatkov žvižgača Edwarda Snowdna, na podlagi katerih je portal Guardian objavil vrsto člankov, ki so razkrivali podrobnost ameriških spornih nadzornih programov.

Leta 2016 sta bila Miranda in Marielle Franco prva izvoljena mestna svetnika v zgodovini Ria, ki sta bila pripadnika skupnosti LGBT. Franco je bila manj kot dve leti kasneje umorjena, tudi Miranda, ki se je osredotočal predvsem na vprašanja skupnosti LGBT in drugih marginaliziranih skupin prebivalstva Ria, pa je bil tarča številnih groženj s smrtjo.

Brazilec, ki je bil rojen v faveli in je odraščal kot sirota, je vodil kampanjo, da bi brazilska vlada Snowdenu ponudila politični azil. Socialistični politik je bil med letoma 2019 in 2022 član državnega kongresa in viden glas odpora v času skrajno desne vlade Jaira Bolsonara.

Avgusta lani je bil sprejet v bolnišnico s hudo okužbo prebavil in je po devetih mesecih na intenzivni negi zgodaj v torek umrl. Njegovo smrt je oznanil njegov mož, ameriški novinar in odvetnik Glenn Greenwald.