Paolo Bulgari FOTO: Bvlgari/Instagram

V 89. letu starosti je umrl italijanski draguljar, ki je pomagal preoblikovati družinsko podjetje v svetovno luksuzno blagovno znamko. Novico je objavila njegova družina, ki se ga spominja kot »največjega draguljarja našega časa«, poročajo italijanski mediji.

Paolo Bulgari je bil od leta 1984 predsednik skupine Bulgari, nakit te hiše pa je krasil hollywoodske zvezde in člane kraljevih družin, med njimi tudi princeso Diano iz Walesa, navaja BBC. Podjetje je v Rimu konec 19. stoletja ustanovil njegov ded Sotirios Voulgaris. Kasneje je svoje ime prilagodil italijanskemu izgovoru in ga spremenil v Bulgari. Voulgaris, ki je bil rojen v Paramythii, gorski vasi v regiji Epirus v severozahodni Grčiji, znani po srebrnem nakitu, je pobegnil pred osmansko vladavino in se naselil v Neaplju, preden je v Rimu odprl trgovino.

Paolo Bulgari se je podjetju pridružil kmalu po končani šoli in postal strokovnjak za dragulje – sčasoma je prevzel vodenje podjetja in nadzoroval njegovo mednarodno rast. »Paolo Bulgari je začel sodelovati s svojim očetom leta 1960, specializiral se je za dragocene kamne, na področju katerih je bil eden vodilnih svetovnih strokovnjakov, ter izpopolnjeval občutljivost in estetski čut, ki sta temelj Bulgarijevega sloga,« je podjetje objavilo na družbenih omrežjih.

Družina Bulgari je dajala prednost drznim draguljem, bogatemu rumenemu zlatu, velikodušnim proporcem in nepričakovanim barvnim kombinacijam, da bi se ločila od prefinjene estetike, povezane s pariškimi draguljarnami, navaja BBC. Podjetje je časoma prodrlo na trge luksuznih izdelkov in svojo ponudbo razširilo na ure, parfume, usnjene izdelke in hotele.

Leta 2011 je družina prodala svoj večinski delež francoski luksuzni skupini LVMH v poslu v vrednosti približno 3,7 milijarde evrov. Leta 2019 sta z ženo ustanovila Fundacijo Paolo Bulgari za podporo mladim pri izobraževanju in poklicnem usposabljanju v prikrajšanih soseskah na obrobju Rima.