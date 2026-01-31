Umrl je general, ki ni znal in zmogel preprečiti genocida v Srebrenici

Umrl je francoski general in nekdanji poveljnik sil Združenih narodov v Bosni in Hercegovini Philippe Morillon. Novico o njegovi smrti je sporočila francoska ministrica za oborožene sile Catherine Vautrin. Star je bil 90 let.

Morillon je v Bosni in Hercegovini pred dobrimi tridesetimi leti poveljeval Unproforju. Prebivalcem, ki so se bali, da jih bodo ubili pripadniki srbske vojske, je zatrdil, da se jim ne bo nič zgodilo, saj da so »pod zaščito Organizacije združenih narodov«.

Kot poroča portal Sarajevo Times, se je Morillon leta 1993 odločil, da se zaradi poročil o kritičnih razmerah Srebrenici na lastne oči prepriča, kaj se dogaja v oblegani enklavi. 11. marca leta 1993 je prišel v Srebrenico, potem ko je bil nastanjen v Cerski in Konjević Polju, ki so ju srbske sile zavzele takoj po njegovem odhodu.

Po srečanju s predstavniki vojaških in civilnih oblasti v Srebrenici je želel Morillon zapustiti mesto, a ga je ustavila množica, v kateri so bili večinoma ženske in otroci. Francoz jim je zatrdil, da jih ne bo zapustil in da so pod zaščito Združenih narodov. Modre čelade so že pred tem lokalnemu prebivalstvu naročile, da mora predati vse orožje, s katerim bi se sicer lahko branili pred Srbi.

Dobri dve leti po Morillonovem odhodu iz Srebrenice so Srbi pod poveljstvom Ratka Mladića izvedli genocid nad bošnjaškim prebivalstvom, v katerem je umrlo okrog osem tisoč moških in dečkov. Morillon se je sicer z Mladićem srečal med vojno, znana je fotografija, na kateri se nasmejana rokujeta.

Philippe Morillon je 17 let po genocidu znova obiskal Srebrenico, tedaj kot upokojenec. V spominskem centru Potočari se je želel pokloniti žrtvam.

Ženske, ki so v pokolu izgubile sinove, brate, očete in može, so mu tedaj dale jasno vedeti, da v Potočarih ni dobrodošel. Nekdanji poveljnik je leta 20024 pričal na haaškem sodišču, ko so sodili nekdanjemu predsedniku Srbije Slobodanu Miloševiću.

Po koncu vojaške kariere je bil Philippe Morillon do leta 2009 poslanec v evropskem parlamentu.