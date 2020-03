FOTO:Umrl je James Lipton

V 93. letu starosti se je poslovil, ustvarjalec in voditelj ameriške televizijske serije Igralski studio (Inside the Actors Studio). V svoji pogovorni oddaji je gostil več kot 300 najbolj priznanih umetnikov, od igralcev, glasbenikov in komikov.Voditelj pogovorne oddaje je za posledicami raka sečnega mehurja umrl na svojem domu na Manhattnu. Vest o njegovi smrti je sporočila njegova soproga»Vsak dan svojega življenja je živel, kot da bi bil zadnji,« je njegova soproga dejala v izjavi za ameriški magazinski časnik The Hollywood Reporter, ter dodala: »Njegovo delo je bilo njegovo poslanstvo. Ljudi je opolnomočil ter jim omogoćil, da so delali po svojih najboljših močeh.«Obsežno znanje in radovednost Liptona je navdihnila številne sogovornike, da so občinstvu zaupali številne skrivnosti svoje umetniške veščine. Lipton, ki je leta 1994 zasnoval idejo pogovorne oddaje, je v studiu gostil števiolne oskarjeve nagrajence. Oddaja pa je postala ena izmed najdaljše predvajanih ameriških televizijskih serij.»Lipton je bil titan filmske industrije ter je imel neverjeten vpliv na številne akterje zabavne industrije,« je zapisal, predsednik televizijske hiše NBCU. »Neverjetno sem hvaležen, da sem lahko z njim sodeloval dolgih dvajset let. Občudovali smo njegovo ognjevito strast, energijo, ki jo je vložil v raziskovanje ter zmožnost, da je ustvaril občutek intimnega pogovora tudi pred številčno publiko,« je še dodal televizijski mogotec.