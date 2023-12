Umrl je Jacques Delors

V 98. letu starosti je umrl nekdanji predsednik Evropske komisije Jacques Delors, utemeljitelj zgodovinskega projekta enotne valute Evropske unije, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Vest o smrti je potrdila njegova hči Martine Aubry, županja mesta Lille. Umrl je danes v spanju.

Delors je bil predsednik Evropske komisije kar tri mandate; od januarja 1985 do konca leta 1994, torej tudi v času padca berlinskega zidu in vzhodnoevropskih režimov, združevanja Nemčije in osamosvajanja Slovenije.

Socialistični politik velja za arhitekta današnje EU. FOTO: Franck Fife/AFP

Delors je bil od leta 1974 član Francoske socialistične stranke. Delors je bil osmi predsednik Evropske komisije. Pred tem je bil med letoma 1981 in 1984 francoski finančni minister v vladi nekdanjega predsednika Francoisa Mitterranda. Še prej je bil v letih od 1979 do 1981 poslanec Evropskega parlamenta.

Kot predsednik Evropske komisije je veljal za arhitekta sodobne Evrope. Med drugim je podpisal schengenske sporazume, uvedel program študentske izmenjave Erasmus in reformiral evropsko kmetijsko politiko. Nadzoroval je proračunske reforme in postavil temelje za uvedbo enotnega trga v Evropski uniji, ki je stopil v veljavo leta 1993 ter omogočil prost pretok oseb, kapitala, blaga in storitev znotraj unije. Vodil je tudi tako imenovani Delorsov odbor, ki je predlagal monetarno unijo za vzpostavitev evra. Veljal je za nasprotnika neoliberalizma, ki je v temelje Evropske unije vpel tudi socialno noto.