Umrl je Kenzo Takada, Japonec, ki je v naskoku osvojil modni Pariz

Bi je prvi Japonec, ki je uspel v modi v Parizu

Kenzo na predstavitvi svoje kolekcije leta 1998 v Parizu. FOTO: Joel Saget/AFP

Včeraj je v Ameriški bolnišnici v Parizu zaradi zapletov po okužbi z novim koronavirusom v starosti enainosemdeset let umrl legendarni modni oblikovalec Kenzo Takada . Na družbenih omrežjih se vrstijo sožalna sporočila ljubiteljev njegovega ustvarjanja in ljudi iz sveta mode, poroča britanski BBC.Med drugimi se ga je na twitterju spomnila tudi pariška županjaz besedami: »Bil je oblikovalec z neznanskim talentom, ki je v modi dal prostor barvam in svetlobi. Pariz žaluje za enim od svojih sinov.«In res je bil Takada, čeprav se je rodil in odrastel na Japonskem v bližini Osake, bolj sin Pariza kot svoje prvotne domovine. V Pariz je kot šestindvajsetletni mladenič pripotoval leta 1965 in nameraval ostati le dve leti. A je ostal do svoje smrti ter v svetu pariške in svetovne mode pustil lasten, poseben pečat.Po prihodu v Pariz se je najprej preživljal s skicami svojih zamisli, ki jih je ustvarjal za različne modne hiše. Nato je odprl lastno modno prodajalno Jungle Jap, preboj pa je doživel na začetku sedemdesetih, ko je eno od njegovih kreacij modna revija Elle objavila na naslovnici. Bil je prvi Japonec, ki je na področju mode uspel v Parizu. To mu je verjetno uspelo prav zato, ker se je pri svojem oblikovanju ves čas opiral na japonsko šolo oblikovanja in »ni hotel delati tega, kar delajo Francozi«, kot je dejal v nekem intervjuju.Njegova moda je bila barvita, svetla, z veliko grafičnimi elementi. »Bil je pred vsemi in je prvi začel oblikovati brezspolno modo,« je o značilnostih njegovega ustvarjanja dejala vodja šole za modo na Lasalle College of Art v SingapurjuTakada je po začetnih uspehih najprej oblikoval lastno modno znamko Jap. Toda po tem, ko so se za njegove stvaritve začeli zanimati tudi v ZDA, je postal moteč slabšalni prizvok, ki ga v Ameriki ima izraz »jap« za Japonce. Zato je znamko preimenoval v »Kenzo« in jo vodil do leta 1993, ko jo je v stresu zaradi smrti partnerja in bolezni poslovnega partnerja prodal modni hiši LVMH. Upokojil se je pri šestdesetih, a je še naprej ostal dejaven in je oblikoval kostume za opero in slikal.