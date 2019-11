Umrl je, ker ga je po obrazu polizal pes

Bakterija je običajna pri psih in mačkah

Pasje lizanje utegne postati tudi usodno, opozarjajo zdravniki. Fotografija je simbolična. FOTO: Russel Cheyne/Reuters

Zdravniki pozivajo k previdnosti

Nemški Die Welt poroča o primeru iz Bremna, ki je lahko opozorilo vsem lastnikom psov in mačk. Tam je namreč 63-letnik umrl zaradi odpovedi več organov šestnajst dni po tem, ko ga je po obrazu polizal njegov pes in ga tako okužil z bakterijo Capnocytophaga canimorsus.Primer se je zgodil že lani, vendar so bremenski zdravniki, ki so se ukvarjali z okuženim lastnikom psa, podrobno poročilo in opozorilo zdaj objavili v strokovni reviji European journal of case reports in internal medicine . Poročilo so povzeli novinarji Welta.Bakterija, ki je ubila Bremenčana, je sicer običajna v gobcih psov in mačk in njim samim ni škodljiva. Tudi hujše okužbe ljudi z njo ob ugrizih so redke, še redkejši so zapleti, ki pripeljejo do smrti okuženega. Toda zdravniki prav zaradi opisanega primera kljub temu priporočajo previdnost. Umrli Bremenčan je bil namreč pred okužbo povsem zdrav, pes pa ga je samo polizal, tako da bakterija ni prišla neposredno v njegov krvni obtok.Moški je v bolnišnico prišel zato, ker je dobil nenavadne bolezenske znake: imel je vročino, težko je dihal, imel je krvave podplutbe na obrazu in nogah. Laboratorijske analize so pokazale, da se je okužil z omenjeno bakterijo iz pasjega gobca in kljub zdravljenju z antibiotiki in drugimi zdravili se mu je stanje nenehno slabšalo. Šestnajst dni po okužbi je umrl zaradi odpovedi več notranjih organov.Hujše okužbe z bakterijo Capnocytophaga canimorsus so značilne le ob ugrizih psov pri ljudeh, ki imajo iz kakršnihkoli razlogov oslabljen imunski sistem ali pri alkoholikih, poročajo bremenski zdravniki. Primer okužbe in smrti povsem zdravega lastnika psa je zato poseben primer, ki opozarja na previdnost. Če ste torej lastnik hišnega ljubljenčka in ste dobili bolezenske znake, podobne gripi, ki se netipično razvijajo, nujno poiščite zdravniško pomoč.