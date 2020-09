Umrl je kuvajtski emir

V 92. letu starosti je umrl kuvajtski emir, so danes sporočili iz palače. Mediji so že dolgo ugibali o zdravju voditelja Kuvajta, saj so ga v zadnjem letu večkrat sprejeli v bolnišnico.Sabaha bo predvidoma nasledil njegov 83-letni polbrat, šejk, poroča britanski BBC. V zadnjem letu so emirja večkrat sprejeli v bolnišnico, med drugim je šel julija v ZDA na zdravljenje po operaciji. Zakaj je moral na operacijo, sicer ni znano.Sabah je prevzel vodenje z nafto bogatega Kuvajta leta 2006, 50 let pa je nadzoroval zunanjo politiko. Čeprav ima Kuvajt enega najbolj aktivnih parlamentov v arabskem svetu, ima emir največ moči, med drugim imenuje vlado.Sabahovo vladavino so zaznamovala prizadevanja za umiritev regionalnih sporov, pogosto je igral vlogo posrednika . Ohranil je dobre odnose z Iranom, ki velja za sovražnika številnih držav v regiji. Podobno je ohranil odnose s Katarjem, potem ko so druge države na Arabskem polotoku leta 2017 z njim dramatično prekinile odnose.