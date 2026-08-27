Umrl je Ratko Mladić

Madić je bil junija leta 2021 pred haaškim sodiščem pravnomočno obsojen na dosmrtno zaporno kazen zaradi genocida - poboja več kot 8000 Bošnjakov v Srebrenici leta 1995, vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti, tudi med obleganjem Sarajeva ter drugih vojnih zločinov med vojno v Bosni in Hercegovini med letoma 1992 in 1995.

Nekdanji poveljnik vojske Republike Srbske velja za enega najbolj zloglasnih vojnih zločincev polpretekle zgodovine in enega najodgovornejših za najbolj krvave dogodke med vojno v BiH, med katero je umrlo več kot 100.000 ljudi, 2,2 milijona pa jih je bilo pregnanih s svojih domov.

Ratko Mladić je bil eden izmed najbolj zloglasnih obsojenih srbskih vojnih zločincev. Nekdanji predsednik Srbije Slobodan Milošević je med sojenjem zaradi zločinov umrl že pred dvajsetimi leti. Tudi Mladićev pomočnik Zdravko Tolimir je v zaporu umrl pred desetimi leti. Nekdanji predsednik Republike Srbske Radovan Karadžić pa prestaja zaporno kazen v Angliji. Številni drugi obsojeni srbski vojni zločinci kazni še vedno prestajajo po različnih evropskih zaporih, medtem ko so jih veliko že izpustili.

Ravno danes so Mladiću na mednarodnem kazenskem sodišču v Haagu že drugič letos zavrnili prošnjo za predčasno izpustitev. Njegovi odvetniki so zahtevo vložili iz humanitarnih razlogov ter prosili za premestitev v določeno bolnišnico ali ustanovo za paliativno oskrbo v Srbiji. Kot razlog za predčasno izpustitev so navedli verjetnost njegove skorajšnje smrti in možnost večje prisotnosti družine.

Glavni arhitekt pokola v Srebrenici

Ratko Mladić (rojen 12. marca 1942 v Božanovićih v Bosni in Hercegovini]) je bosanski srbski vojaški poveljnik, ki je med bosansko vojno (1992–95) poveljeval vojski bosanskih Srbov in za katerega je splošno veljalo, da je glavni arhitekt pokola v Srebrenici, najhujšega množičnega umora v Evropi po drugi svetovni vojni.

Mladić se je rodil v odmaknjeni vasi v Bosni med drugo svetovno vojno. Njegov oče, partizanski poveljnik, je bil ubit v spopadih z ustaši, hrvaškim fašističnim gibanjem, ki je nadzorovalo vlado Neodvisne države Hrvaške (marionetne države, ki so jo ustanovile okupacijske sile osi). Mladić je odraščal v federativni Jugoslaviji Josipa Broza Tita. Po vstopu v Jugoslovansko ljudsko armado se je hitro vzpenjal po častniških stopnjah.

Ko se je Jugoslavija leta 1991 razdružila, je bil napoten v Knin na Hrvaškem, kjer je sčasoma prevzel poveljstvo nad 9. korpusom jugoslovanske vojske v bojih proti hrvaškim silam. Kasneje je bil maja 1992 dodeljen v Sarajevo, da prevzame poveljstvo nad drugim vojaškim območjem armade.

Le nekaj dni po Mladićevi prihodu v Sarajevo ga je skupščina samooklicane avtonomne Republike Srbske imenovala za poveljnika vojske bosanskih Srbov, v katero so – ob nekaj kadrovskih in poimenovalnih spremembah – dejansko prešle sile drugega vojaškega območja. V tej vlogi je imel Mladić ključno vlogo v triinpolletnem obleganju Sarajeva, med katerim so sile bosanskih Srbov zasipale prestrašeno prebivalstvo z ognjem iz topništva, minometov, mitraljezov in pušk ter neselektivno ubile in ranile na tisoče ljudi.

Marca 1995 je predsednik bosanskih Srbov Radovan Karadžić ukazal vojski, naj »ustvari nevzdržno stanje popolne negotovosti brez upanja na nadaljnje preživetje ali življenje za prebivalce Srebrenice«. Splošno velja, da je Mladić nadziral poznejši pokol v Srebrenici, v katerem je bilo ubitih najmanj 7.000 Bošnjakov (bosanskih muslimanov), moških in dečkov.

Dogajanje po vojni

Po koncu bosanske vojne je Mednarodno kazensko sodišče za nekdanjo Jugoslavijo (MKSJ) ugotovilo, da so poboji v Srebrenici skupaj z množičnim izgonom bošnjaških civilistov pomenili genocid. MKSJ je Mladića obtožil genocida in zločinov proti človečnosti ter navedel, da je bil »član skupnega zločinskega podviga, katerega cilj je bil uničenje ali trajna odstranitev bosanskih Muslimanov, bosanskih Hrvatov ali drugih nesrbskih prebivalcev z velikih območij (Bosne in Hercegovine)«.

Mladić je pobegnil v Beograd, kjer je živel odkrito pod zaščito srbskega voditelja Slobodana Miloševića. Ko je bil Milošević (po obtožnici iz leta 1999) leta 2001 izročen Haagu, je Mladić izginil.

Širile so se domneve, da Mladić, ki je postal najbolj iskan človek v Evropi, živi v bližini Sarajeva, v Črni gori ali še vedno v Beogradu. Maja 2010 je njegova družina poskušala doseči, da bi ga pravno razglasili za mrtvega.

Leto pozneje, natančneje 26. maja 2011, je sledila presenetljiva napoved srbskega predsednika Borisa Tadića, da so Mladića v Lazarevu, vasi približno 50 milj (80 km) severno od Beograda, prijeli srbski varnostni organi. Nekaj dni pozneje je bil izročen Haagu, maja 2012 pa se je začelo sojenje zaradi vojnih zločinov. Novembra 2017 je bil spoznan za krivega v 10 od 11 točk obtožnice in obsojen na dosmrtno ječo. MKSJ je junija 2021 zavrnil njegovo zadnjo pritožbo in potrdil izrečeno dosmrtno kazen.