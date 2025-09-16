Umrl je Robert Redford, zlati deček Hollywooda

V 90. letu je umrl Robert Redford. Bil je ameriški igralec, režiser, producent in okoljski aktivist. Po poročanju New York Timesa je umrl doma v Utahu v torek zjutraj. Vzroka smrti niso navedli, vendar je izvršna direktorica podjetja Rogers & Cowan PMK Cindi Berger v izjavi za časopis povedala, da je igralec umrl v spanju.

Rodil se je leta 1936 v Santa Monici, njegovi predniki prihajajo iz Škotske in Irske. Njegova mati je umrla leto dni po njegovi maturi, zaradi pijančevanja pa je izgubil štipendijo na Univerzi v Koloradu. Vpisal se je na umetniški inštitut v Parizu in se nekaj let preživljal kot slikar v Franciji, Španiji in Italiji.

Po vrnitvi v New York se je vpisal na Ameriško akademijo za dramske umetnosti (American Academy of Dramatic Arts), kjer je študiral scenografijo. Kljub temu je zaradi videza kmalu začel dobivati vloge na Broadwayu, kjer je s svojo karizmo v predstavi Neila Simona Bosonoga v parku (1963) pritegnil pozornost Hollywooda. Kasneje je v filmski različici nastopil skupaj z Jane Fonda leta 1967.

Barbra Streisand in Robert Redford v prizoru iz filma Dekle, ki sem jo ljubil (1973). FOTO: Press Release

Življenje se mu je za vedno spremenilo leta 1969 z vlogo Sundancea Kida v filmu Butch Cassidy in Sundance Kid. Imel je 32 let. Filmi, ki so sledili, denimo Kandidat, Vsi predsednikovi možje, Dekle, ki sem jo ljubil, Veliki Gatsby, Spomin na Afriko in Nespodobno povabilo, so ga izstrelili med zvezde, filmskim studiem pa je prinesel veliko denarja. Kot režiser in producent je zaslovel s filmi, kot so: Reka poje mi, Kviz, Šepetati konjem, Legenda o Baggerju Vanceu ...

Redford je leta 1981 prejel oskarja za najboljšega režiserja, leta 2002 častnega oskarja za življenjsko delo in leta 1994 zlati globus Cecila B. DeMilla za življenjsko delo. Leto kasneje je prejel tudi nagrado Ameriškega filmskega inštituta za življenjsko delo ter leta 2016 najvišje ameriško civilno odlikovanje, predsedniško medaljo svobode, ki mu jo je podelil takratni ameriški predsednik Barack Obama.

Kot piše New York Times, je Robert Redford morda pustil največji pečat na področju neodvisnega filma. Leta 1981 je ustanovil Inštitut Sundance, neprofitno organizacijo, posvečeno spodbujanju svežih filmskih glasov. Leta 1984 je prevzel filmski festival v Utahu, ki je bil v težavah, in ga nekaj let pozneje preimenoval po inštitutu. Redford je bil tudi predan okoljevarstvenik, saj se je leta 1961 preselil v Utah in vodil prizadevanja za ohranitev naravne krajine države in ameriškega Zahoda.

Otroke je vzgajal proč od žarometov

Leta 1958 se je poročil z Lolo Van Wagenen, aktivistko za pravice potrošnikov, s katero sta imela štiri otroke. Vzgajal jih je v odmaknjenem Utahu, proč od hollywoodskih žarometov, tako kot je rad živel tudi sam.

Želja, da bi se aktivno lotil politike, ga je minila v času afere Watergate, ko je promoviral film Kandidat na turneji z vlakom, na katerem so bili tudi demokratski predsedniški kandidat George McGovern in drugi, ki so se potegovali za mesta v politiki.

Robert Redford in Meryl Streep na snemanju filma Moja Afrika. FOTO: Press Release

»Želel sem dokazati, da lahko zgolj s tem, da stojim zadaj na vlaku, pritegnem več ljudi. In to se je zgodilo. Oni so jih privabili 300 ali 400, jaz pa 3000 ali 4000. Množicam sem rekel: 'Hvala, ker ste prišli, kolegi Američani. Rad bi vam le povedal, da vam nimam povedati nič pomembnega.' In so mi vzklikali,« je nekoč dejal Redford.

Boril se je s podobo zlatega dečka in zavrnil veliko stereotipnih vlog, da ga ne bi za vedno zaznamovala podoba plavolase moške starlete. Pred oboževalkami se je moral celo skrivati.

Redford je bil eden najvidnejših filmskih zvezdnikov od šestdesetih let prejšnjega stoletja dalje.