Umrl je Rodion Ščedrin, avtor znamenitega baleta Ana Karenina

Ruski skladatelj Rodion Ščedrin, avtor slavnih baletov Ana Karenina in Carmen Suita, je po poročanju Guardiana, ki se sklicuje na obvestilo moskovskega Bolšoj teatra, umrl v Nemčiji v starosti 92 let.

Z ženo, legendarno balerino Majo Plisecko, s katero je bil poročen 57 let, sta v drugi polovici prejšnjega stoletja prevladovala na sovjetski in ruski kulturni sceni. Umrla je leta 2015 .

Ščedrinovo delo je segalo od zborovske glasbe in koncertov do opere in baleta, pri čemer je kombiniralo ruske ljudske vplive, klasične tradicije in avantgardno tehniko. Njegov balet Ana Karenina iz leta 1972 ostaja stalnica v večjih gledališčih po vsem svetu.

Bolšoj teater, kjer je Ščedrin delal dolga leta, ga je v izjavi pohvalil zaradi njegove »neprecenljive ustvarjalne zapuščine«.

»To je velika tragedija in nepopravljiva izguba za ves svet umetnosti,« so zapisali.

Rojen v glasbeni družini

Ščedrin se je rodil leta 1932 v glasbeni družini v Moskvi in ​​diplomiral na Moskovskem konservatoriju Čajkovskega.

S Plisecko se je poročil leta 1958 in zanjo napisal Galeba in Gospo s psom po delih Antona Čehova, pa tudi Ano Karenino.

V sovjetski dobi se nista izognila polemikam. Plisecko je še posebej nadzoroval KGB in ji je nekaj časa celo prepovedal potovanje v tujino.

Nekatera Ščedrinova dela, zlasti Carmen suita, so sovjetski uradniki sprejeli ledeno, takratna ministrica za kulturo Ekaterina Furtseva pa jih je označila za surove. »Glasba opere je pohabljena,« je izjavila, poroča ruska državna tiskovna agencija Tass.

Leta 1973 je Ščedrin postal predsednik Zveze skladateljev Rusije in zamenjal Dmitrija Šostakoviča.

Od poznih osemdesetih let naprej je Ščedrin svoj čas delil med Moskvo, Münchnom in Švico. Ko so ga leta 2012 na ruski televiziji vprašali za njegove tri največje želje, je odgovoril: »Da bi bil za vedno z ženo.«