Umrl je »Snežni leopard«, osvajalec Everesta

Umrl je, ki se je kot prvi človek desetkrat povzpel na Everest. Star je bil 72 let, poroča Guardian. Umrl je po dolgi in hudi bolezni, so sporočili člani njegove družine. Kolegi šerpe so Angovo smrt označili kot hudo izgubo za Nepal in celotno plezalno skupnost. V domovini so ga klicali tudi »Snežni leopard«.Plezalec se je na 8848 metrov visoko goro med letoma 1983 in 1996 povzpel desetkrat, pri tem ni uporabljal dodatnega kisika. Osemkrat je preplezal goro prek jugovzhodnega grebena. Zadnji vzpon je opravil le 12 dni pred tragedijo, ki je na Everestu zahtevala osem življenj. leta 1987 je postal prvi človek na svetu, ki mu je uspel zimski vzpon na Everest brez uporabe dodatnega kisika. Veliko energije in časa je vlagal v varovanje občutljivega himalajskega okolja.Bil je med prvimi vodniki na Everest, ki so za svoje dosežki prejeli številna mednarodna priznanja. Leta 2017 se je zapisal tudi v Guinnessovo knjigo rekordo, in sicer kot prvi človek na svetu, ki je desetkrat splezal na everest brez dodatnega kisika. 72-letnik je umrl v ponedeljek v nepalski prestolnici Katmandu, je za Reuters potrdil njegov vnuk»Bil je velika plezalna zvezda, njegova smrt je velika izguba za vse. Aktiven je bil kot snežni leopard in tudi enako poseben,« je komentiral, nekdanji predsednik Nepalskega planinskega združenja. Angovo truplo bo do srede ležalo v samostanu na svetem mestu v Katmanduju, potem ga bodo v skladu s šerpovsko tradicijo upepelili.Čeprav je bil Ang Rita prvi, ki mu je uspel velik podvig pri osvajanju Everesta, pa so ga številni kljub temu že presegli. Eden od članov šerpovske skupnosti je najvišjo goro sveta namreč osvojil že 24-krat. A večina si je pri tem pomagala z dodatnim kisikom, vzponi brez tega so še zmeraj redki.