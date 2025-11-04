Najpomembnejši mož, ki ni prihajal iz klana Kim

V Severni Koreji žalujejo, saj je umrl Kim Yong Nam. Imel je številne funkcije, med drugim je bil predsednik predsedstva Vrhovnega ljudskega zbora (1998-2019), s čimer je bil vrhovni vodja Severna Koreja, čeprav je jasno, da imajo glavno besedo v družinskem klanu Kim. Po poročanju severnokorejske centralne tiskovne agencije (KCNA) je umrl 3. novembra zaradi odpovedi več organov, star je bil 97 let. Zanj so organizirali državni pogreb.

Pomembno vlogo je imel že v času ustanovitelja države Kim Il Sunga, nato v času njegovega sina Kim Jong Ila in zatem še pod vladanjem vnuka Kim Jong Una, čeprav ni bil v sorodu z družino.

Začel je kot nizko rangirani uradnik, se povzpel do zunanjega ministra in nato skoraj ves čas vladavine Kim Jong Ila opravljal funkcijo predsednika Vrhovne ljudske skupščine. Čeprav je resnična oblast ostala v rokah družine Kim, je Kim Yong Nam na mednarodnem odru pogostokrat predstavljal obraz Severne Koreje, čeprav je bilo jasno, da doma v resnici nima glavne besede.

Med obiskom olimpijskih iger leta je imela v severnokorejski delegaciji glavno besedo Kim Yo Jong, vplivna sestra Kim Jong Una. Kim Yong Nam se je zraven obnašal, kot da je njen oče. FOTO: AFP

Tako je bilo denimo leta 2018 med zimskimi olimpijskimi igrami. Na papirju je bil vodja severnokorejske delegacije v Južni Koreji, kjer so se srečali tudi s takratnim južnokorejskim predsednikom, toda dejansko je bila prvo ime severnokorejske delegacije, vplivna sestra Kim Jong Una. Kim Yong Nam je kljub temu imel pomembno vlogo, saj se je obnašal, kot da je njen oče.

Kim Yong Nam se je pred tem srečal še z dvema drugima nekdanjima južnokorejskima predsednikoma: Kim Dae-jungom leta 2000 in Roh Moo-hyunom leta 2007 – obakrat na medkorejskih vrhih. Po njegovi smrti so se glasili tudi v Južni Koreji. Tako je južnokorejski minister za združitev Chung Dong-young izrazil sožalje in dejal, da je imel s Kim Yong Namom »smiselne pogovore o miru na Korejskem polotoku«.

Podrobnejši oceno delovanja Kim Yong Nama je za BBC podal nekdanji severnokorejski diplomat Thae Yong Ho, ki sicer zdaj biva v Južni Koreji. »Nikoli ni izrazil svojega mnenja ... Ni imel bližnjih zaveznikov ali sovražnikov. Nikoli ni pokazal nobene ustvarjalnosti. Niti ni nikoli predstavil nobene nove politike. Le ponavljal je, kar so že povedali v družini Kim,« je razlagal. »Kim Yong Nam je popoln prototip, kako dolgo preživeti v Severni Koreji.«

Očitno se mu je takšen pristop obrestoval, saj nikoli ni bil degradiran, čeprav je deloval skozi tri generacije klana Kim. Cenili so njegovo zvestobo in tudi poznavanje mednarodne politike. Njegova dolgoživost je bila redka, saj so odstranili mnoge druge uradnike, poslali so jih denimo v delovna taborišča, marsikoga pa so kar ubili, če so sumili, da je ravnal v nasprotju z državno politiko.