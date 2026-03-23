Umrl nekdanji francoski premier Lionel Jospin

Nekdanji francoski socialistični premier Lionel Jospin, ki je vlado v Parizu vodil med letoma 1997 in 2002, je v starosti 88 let umrl v nedeljo, je danes francoski tiskovni agenciji AFP sporočila njegova družina.

Drugih podrobnosti niso podali, je pa znano, da se je Jospin januarja vrnil domov na okrevanje po zahtevni operaciji.

Jospin je bil spoštovana in povezovalna osebnost na levici. Znan je po tem, da je ustvaril načelo »pluralne levice«, ko je v svojih vladah združil socialistične, okoljevarstvene in komunistične ministre.

Kot premier je v obdobju ugodnih gospodarskih gibanj uvedel tudi skrajšanje delovnega tedna na 35 ur, univerzalno zdravstveno zavarovanje in civilno partnersko zvezo za istospolne pare.

Leta 2002 se presenetljivo ni uvrstil v drugi krog predsedniških volitev, v katerem sta se pomerila skrajni desničar Jean-Marie Le Pen in takratni desno usmerjeni predsednik Jacques Chirac, ki je bil kljub sumu vpletenosti v korupcijo nato izvoljen.

François Hollande in Lionel Jospin FOTO: Stephane Mahe/Reuters

Jospin se je po porazu umaknil iz politike. Za predsedniški položaj se je kot kandidat socialistov sicer neuspešno potegoval že leta 1995.

Rodil se je 12. julija 1937 v pariškem predmestju Meudon v protestantski družini srednjega razreda. Tako ko mnogi gospodarstveniki in vodilni politiki pred in po njem je študiral na prestižni Nacionalni šoli za upravo (ENA).

Lionel Jospin je bil tudi profesor ekononomije. FOTO: Jean-Pierre Prevel/AFP

Kariero je začel na zunanjem ministrstvu, bil je tudi profesor ekonomije, preden se jepridružil pri reformi socialistične stranke. Ko je bil Mitterrand leta 1981 izvoljen za prvega socialističnega predsednika države, je prevzel vodenje stranke, ki jo je vodil do leta 1988. Dvakrat je bil izvoljen za poslanca, leta 1988 pa je bil minister za izobraževanje v vladi reformista

Po umiku iz politike ga je leta 2015 v ustavni svet, ki je najvišja avtoriteta za ustavo v državi, imenoval takratni predsednik parlamenta Claude Bartolone.

Ob smrti se mu je danes na omrežju X poklonil francoski predsednik Emmanuel Macron, ki ga je pohvalil zaradi njegove »strogosti, poguma in ideala napredka«. Kot »vzoru visokih standardov in trdega dela« pa se mu je poklonil vodja skrajno leve Nepokorne Francije Jean-Luc Melenchon, ki je bil med letoma 2000 in 2002 minister v njegovi vladi.