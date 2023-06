Umrl je Silvio Berlusconi

V milanski bolnišnici San Raffaele je davi umrl nekdanji trikratni italijanski premier in medijski mogotec Silvio Berlusconi, poročajo tuje tiskovne agencije. Šestinosemdesetletni vodja vladne stranke Naprej, Italija je dve leti bolehal za kronično levkemijo, zaradi katere je bil v zadnjih mesecih večkrat v bolnišnici.

Medijski tajkun in milijarder Berlusconi je prvič prišel na položaj leta 1994 in do leta 2011 vodil štiri vlade. V politiko se je vrnil leta 2017 kljub karieri, ki so jo zaznamovali spolni škandali, nešteto obtožb o korupciji in obsodba zaradi davčne goljufije, navaja Guardian.

To pomlad je preživel šest tednov v milanski bolnišnici San Raffaele, kjer se je zdravil zaradi okužbe pljuč, povezane s kronično mielomonocitno levkemijo.

Berlusconi, rojen leta 1936 v Milanu v družini srednjega razreda, je svojo poslovno kariero začel na področju razvoja nepremičnin, nato pa je ustanovil Mediaset. Med letoma 1986 in 2017 je bil lastnik nogometnega kluba AC Milan.

Leta 2019 je dobil sedež v Evropskem parlamentu in na splošnih volitvah oktobra 2022 se je njegova stranka vrnila na oblast v koaliciji pod vodstvom Bratov Italije Giorgie Meloni. FOTO: Flavio Lo Scalzo/Reuters

Najdaljši mandat katerega koli italijanskega voditelja

Naprej, Italija (Forza Italia) je bila ustanovljena leta 1993. Leto pozneje je bil Berlusconi prvi premier, ki je bil izvoljen, ne da bi pred tem opravljal vladno funkcijo, njegov drugi mandat med letoma 2001 in 2006 pa je najdaljši mandat katerega koli italijanskega voditelja po drugi svetovni vojni. Na oblast se je vrnil leta 2008, vendar je bil leta 2011 zaradi akutne dolžniške krize prisiljen odstopiti.

Berlusconi je bil konec leta 2012 obsojen zaradi davčne goljufije, za kar je odslužil enoletno kazen s krajšim delovnim časom v domačem stanovanju v Milanu. Njegova prepoved kandidiranja je bila preklicana pred splošnimi volitvami leta 2018, ko je stranka Naprej, Italija kandidirala v koaliciji z Ligo in brati Italije, vendar ni dosegla 40 odstotkov, potrebnih za vladanje, piše Guardian.

Leta 2019 je dobil sedež v Evropskem parlamentu in na splošnih volitvah oktobra 2022 se je njegova stranka vrnila na oblast v koaliciji pod vodstvom Bratov Italije Giorgie Meloni. Berlusconi je bil izvoljen tudi za senatorja. Njegov vzdevek je bil Vitez (Il Cavaliere).

Leta 2016 so mu z operacijo zamenjali okvarjeno aortno zaklopko in septembra 2020 je bil sprejet v bolnišnico zaradi covida. Imel je dolgotrajne zaplete, povezane z virusom, izkušnjo je opisal kot »najhujšo v mojem življenju«.

Poročil se je dvakrat in bil sedem let v razmerju s Francesco Pascale (37), preden se je zapletel v razmerje s 33-letno Marto Fascina, poslanko v njegovi stranki, s katero sta se marca 2022 simbolično poročila. Imel je pet otrok.