Umrl Paul Volcker, legenda boja proti inflaciji

New York – Znameniti ameriški bojevnik proti inflacijise je pri 92.letih poslovil po dolgi bolezni. Legenda ameriške denarne politike je še desetletja po odhodu s položaja predsednika centralne banke Fed vplival na ZDA in ves svet.Mnogi bralci še pomnijo ali pa iz drugih virov poznajo divjanje inflacije v sedemdesetih letih minulega stoletja, ko so bile po arabskem naftnem embargu in obdobju naraščanja cen ob hkratnem gospodarskem zastoju centralne banke in celi državni aparati videti brez moči.Volcker, ki ga je na položaj predsednika Federal Reserve leta 1979 postavil demokratski predsednikter ga ponovno potrdil republikanski, se je sredi bližnjevzhodnih in drugih zunanjepolitičnih kriz z omejevanjem količine denarja v obtoku odločno lotil boja proti rasti cen. Marca in aprila 1980 je inflacija, merjena v primerjavi z istima obdobjema v letu predtem, štela skoraj petnajst odstotov, ob koncu njegovega prvega mandata le še tri.A so se vrtoglavo dvignile tudi obresti in na začetku so ga zaradi tega mnogi sovražili. S padanjem obresti in prej rekordne brezposelnosti pa so se začeli množiti uspehi in Volcker je bil med tistimi, ki so odločilno uveljavili neodvisno vlogo centralnih bank. A je tudi starosta sodobnega bančništva poročal o pritiskih Reaganove administracije, naj pred volitvami ne viša obrestnih mer.Republikanski predsednik je leta 1987 na vrh Fed imenoval, ki je veljal za finančnega čarovnika - dokler ni leta 2008 tudi zaradi njegove ohlapne denarne politike in zmanjševanja regulacij izbruhnila katastrofalna finančna kriza. Ob sedanji denarni politiki na steroidih v številnih delih sveta se mnogi sprašujejo, kako se bo to končalo, vsaj ameriška Fed pa obresti ne niža tako hitro, kot bi si želel sedanji predsednikPaul A. Volcker je po odhodu z vrha ameriške Federal Reserve prevzel vodstvo newyorške investicijske banke Wolfendohn & Co., po upokojitvi pa je ostal iskan sogovornik domačih in mednarodnih ustanov o denarnih in drugih vprašanjih. Med drugim je svetoval prejšnjemu demokratskemu predsednikuin po nekdanjem predsedniku Fed se popularno imenuje »Volckerjevo pravilo« (del zakonodaje Dodd-Frank) o prepovedi špekulativnih dejavnosti za velike komercialne banke.Mnogih priporočil pa politiki niso upoštevali, a si véliki zagovornik učinkovitega vladanja zaradi tega ni razbijal glave. Nič ni imel proti, če je imel več časa za svoje priljubljeno ribarjenje in reševanje križank.