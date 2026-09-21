Grška policija preiskuje smrt 82-letnega moškega, ki je umrl po pretepu zaradi ležalnika na plaži na atenski rivieri, piše britanski Guardian. Možakar je v nedeljo pred deseto uro zjutraj prišel na priljubljeno kopališče Vuliagmeni v upanju, da si bo zagotovil ležalnik, a se je kmalu začel prepirati z drugim kopalcem – oblasti so ga opisale kot »76-letnega moškega, ki ga ni poznal« –, ko je postalo jasno, da primanjkuje ležalnikov.

Prepir se je hitro sprevrgel v pretep, ki so se mu pridružili še drugi. Dvainosemdesetletnik, ki je na plažo prišel z ženo, se je med pretepom nenadoma zgrudil; kakor poročajo lokalni mediji, je menda doživel srčni zastoj. Z reševalnim vozilom so ga prepeljati v bolnišnico Asklepieion v Vuli, kjer so ga okoli enajste ure razglasili za mrtvega. Takoj je bila odrejena obdukcija.

Pogled na Vuliagmeni z občinsko plačo v ospredju FOTO: Andrzej Barabasz/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Državna radiotelevizija ERT je poročala, da so v pretepu sodelovali tudi ljudje, ki so bili z napadalcem. Policisti so aretirali 76-letnika, ki je se zapletel v prepir in pretep z 82-letnikom, pa tudi 21-letno žensko, ki je bila z njim, a so jo pozneje izpustili. Zaslišali so tudi upravnika obmorskega letovišča.

Preiskava še poteka. Očividci so pretep opisali kot spor brez primere. »V Grčiji se nestrinjanje glasno izraža, z veliko čustvi in vpitjem, ne pa s pestmi – še posebej med dvema starejšima moškima,« je povedala ena od prič. Prepir je bil menda tako hrupen, da se je kričanje slišalo na drugem delu ne ravno majhne plaže.

Tako kot drugi deli Evrope se tudi Grčija spopada z rastjo življenjskih stroškov, ki je povečala napetosti in obremenila družbene odnose. Povečanje nasilja v družini in drugih sporov je delno posledica pritiskov vsakdanjega življenja, piše Guardian.

V zadnjih letih v Grčiji narašča tudi jeza zaradi zasebnih podjetij, ki na prvovrstnih obalnih območjih ponujajo pretirano drage ležalnike. No, vstopnina za javno plažo Vuliagmeni, ki jo upravlja občina, stane od sedem do devet evrov; za ležalnike pa je treba doplačati od pet do osem evrov.