Umrl predsednik evropskega parlamenta David Sassoli

Predsednik evropskega parlamenta David Sassoli je umrl zgodaj davi v bolnišnici v kraju Aviano na severovzhodu Italije, je potrdil njegov tiskovni predstavnik Roberto Ciullo. Star je bil 65 let. Na twitterju je kasneje Ciullo še zapisal, da bodo čas in kraj pogreba sporočili v prihodnjih urah.

Ravno v ponedeljek je evropski parlament potrdil, da je Sassoli zbolel in da je zaradi zapletov pri delovanju imunskega sistema od 26. decembra v bolnišnici. 65-letni Sassoli je imel sicer že dlje časa resne težave z zdravjem, pred tem se je septembra lani zdravil zaradi pljučnice.

Sassoli, ki prihaja iz vrst evropskih socialistov (S&D), je bil za predsednika evropskega parlamenta izvoljen julija 2019, mandat pa bi se mu v skladu z dogovorom treh največjih političnih skupin Evropske ljudske stranke (EPP), S&D in liberalcev (Renew) iztekel v tem mesecu. Sredi decembra lani je sporočil, da se za drugo polovico petletnega mandata ne bo potegoval.

Rodil se je v Firencah 30. maja 1956 in je bil član Evropskega parlamenta več kot deset let. Preden je vstopil v politiko, je bil novinar in kot napovedovalec na televiziji RAI precej znan javnosti. Bil je poročen in imel dva otroka.

Prihodnji teden bo v Strasbourgu prvo letošnje plenarno zasedanje evropskega parlamenta, na katerem naj bi izbirali novo vodstvo, ob predsedniku tudi podpredsednike parlamenta. V EPP so novembra lani za kandidatko za predsednico parlamenta za drugo polovico petletnega mandata izvolili Maltežanko Roberto Metsola. Svojo kandidatko ima tudi Levica, in sicer špansko evroposlanko Siro Rego, v skupini Evropskih konservativcev in reformistov (ECR) pa so izbrali Poljaka Kosmo Zlotowskega.