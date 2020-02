FOTO:Umrl prvi Britanec s križarke Diamond Princess, zadnja slovenska državljana negativna in kmalu doma

Začetek evakuacije posadke Diamond Princess je stekel šele včeraj. FOTO: Kazuhiro Nogi/AFP

V Iranu zaradi covid-19 umrlo 34 ljudi

Med okuženimi iranskimi politiuki je podpredsednica za vprašanja žensk in družine Masumeh Ebtekar. FOTO: Stephane Mahe/Reuters

MSC Meraviglia lahko nadaljuje plovbo

Da so na italijanski križarki SMC Meraviglia tudi Slovenci, so potrdili na Ministrstvu za zunanje zadeve. FOTO: Reuters

Britanski mediji poročajo o prvi smrtni žrtvi zaradi koronavirusa oziroma bolezni covid-19 . Umrl je eden izmed štirih britanskih potnikov s križarke Diamond Princess, ki so bili pozitivni na koronavirus med karanteno te ladje v pristanišču v Jokohami, zatem pa so ostali na zdravljenju v japonskih bolnišnicah.Njegovo smrt so potrdili na japonskem ministrstvu za zdravje, poroča Sky News. Na ladji s skoraj 2700 potniki in okoli 1100 člani posadke se jih je sicer s koronavirusom okužilo kar 705. Na Japonskem sta ostala tudi oba obolela Slovenca , medtem ko so se štirje po koncu karantene vrnili v Slovenijo. Iz Japonske so danes glede obolelih Slovencev prišle izvrstne novice. Na testih sta bila oba že negativna, čaka ju vrnitev v Slovenijo.V Iranu je po najnovejših podatkih zaradi bolezni covid-19, ki jo povzroča novi koronavirus, umrlo 34 ljudi, je danes, kot poroča STA, sporočil tiskovni predstavnik iranskega ministrstva za zdravje. Okužbo so potrdili pri 388 ljudeh, kar je 143 več kot dan poprej. V večini iranskih provinc so zaradi širjenja novega virusa odpovedali petkove molitve.Število novih potrjenih okužb v enem dnevu je najvišje, odkar so v Iranu 19. februarja zabeležili prvega okuženega z novim koronavirusom, poročajo tuje tiskovne agencije. Nove primere okužb so zabeležili v različnih delih države.V Teheranu so v zadnjih 24 urah zabeležili 64 novih okuženih s koronavirusom. Med okuženimi so tudi politiki, med njimi iranska podpredsednica za vprašanja žensk in družine, namestnik ministra za zdravjein poslanec. Strokovnjaki domnevajo, da je dejansko število okuženih v Iranu višje, kot kažejo uradni podatki. Deset Slovencev je tudi na italijanski križarki MSC Meraviglia . Ob prvi splavitvi leta 2017 je bila med največjimi na svetu, na njenem krovu je skupaj s posadko približno 6000 ljudi. Da so na njej tudi Slovenci, so potrdili na Ministrstvu za zunanje zadeve.Na križarki so testirali potnike in osebje z znaki okužbe. Za testiranje so se odločili, ko je imel eden od članov posadke simptome, podobne gripi. Sprva so ladjo zavrnili na Jamajki in Kajmanskih otokih, guverner mehiške zvezne države Quintana Roopa ji je dovolil zasidranje na otoku Conzumel. Potnikom in članom posadke se ni bilo dovoljeno izkrcati, dokler testiranja niso potrdila, da na ladji ni koronavirusa.Koronavirus, ki so ga doslej potrdili v približno petdesetih državah, se je v Latinski Ameriki najprej pojavil v Braziliji. Prisoten je že v več kot 50 državah po svetu, zahteval je več kot 2800 življenj, z njim pa se je okužilo več kot 80.000 ljudi.Litva je danes potrdila prvi primer okužbe z novim koronavirusom. Z boleznijo covid-19 je zbolela 39-letnica, ki se je vrnila iz Italije, osrednjega žarišča v Evropi, kjer je do danes umrlo 17 ljudi, 56 pa jih ostaja v intenzivi terapiji. Vseh okuženih v Italiji je okoli 650. Na Hrvaškem so doslej odkrili pet okuženih ljudi.Prva primera so danes zabeležili tudi na Novi Zelandiji in v Nigeriji.