Umrl še četrti potnik z ladje Diamond Princess

Število okuženih z novim koronavirusom se je v Južni Koreji povzpelo za 60, s čimer skupno število potrjenih primerov v državi znaša že 893. Nekaj več kot 500 novih okužb so danes našteli tudi na Kitajskem, kjer je okuženih že približno 77.650 ljudi. Iz Japonske medtem poročajo o četrti smrti med potniki križarke Diamond Princess.Število novih okužb v Južni Koreji je najnižje v zadnjih štirih dnevih, ko so pristojne oblasti v poročilih o širjenju virusa dnevno navajale trimestne številke. Bolezni covid-19 je sicer podlegel še en človek, s čimer se je skupno število smrtnih žrtev v tej najhuje prizadeti državi poleg Kitajske povzpelo na osem.Izmed najnovejših primerov jih je sicer večina v mestu Daegu na jugu države in v pokrajini Severni Gyeongsang, ki ga obkroža. Ulice Daeguja, ki šteje 2,5 milijona prebivalcev, so že dneve pretežno zapuščene. Izjema so dolge vrste pred maloštevilnimi trgovinami, kjer so še na voljo zaščitne maske. Njihovi proizvajalci so dnevno proizvodnjo povečali na deset milijonov, a je dostop do njih še vedno omejen.Južnokorejski parlament je medtem za danes odpovedal vse seje, saj je poslopje zaprto zaradi čiščenja, potem ko je bilo potrjeno, da je bila minuli teden na sestanku v parlamentu oseba s koronavirusom. Razmere še naprej ostajajo napete tudi na Kitajskem, kjer je za virusom umrlo še 71 ljudi.Skupno število smrtnih žrtev v državi tako znaša 2663. Vse razen treh smrtnih primerov in devetih novih okužb so zabeležili v najhuje prizadeti provinci Hubei, kjer je virus tudi izbruhnil.Številne kitajske province že več dni zapored niso javile nobenega novega primera okužbe, Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) pa je v ponedeljek sporočila, da je epidemija na Kitajskem dosegla vrhunec. Po besedah prvega moža WHO Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa se je to zgodilo med 23. januarjem in 2. februarjem, odtlej pa da število novih primerov "stalno upada".Izven Kitajske je medtem v preostalem delu sveta doslej znanih prek 2300 okužb z novim virusom. Eno največjih središč je bila križarka Diamond Princess ob japonski obali, kjer so doslej potrdili 691 okužb. Vsega skupaj je bilo na njenem krovu 3700 ljudi.Po današnjem poročanju japonskih medijev je sicer umrl že četrti človek z ladje. Gre za starejšega Japonca, ki so ga s križarke prepeljali v bolnišnico. Tudi trije pred tem umrli so bili Japonci. Dva sta bila potrjeno okužena z novim koronavirusom, za tretjega pa oblasti tega niso potrdile.