Umrl sin Cindy Crawford

Pri 27 letih je umrl Presley Gerber, sin Cindy Crawford. Umrl je v ustanovi za zdravljenje odvisnosti, vzrok smrti za zdaj še ni znan, poroča Guardian. Predstavnica družine je povedala, da družina prosi za spoštovanje zasebnosti v teh težkih trenutkih.
Gerber je bil maneken, pri 16 letih je debitiral pri italijanski znamki Moschino. Kot maneken je nastopal za znamke, kot so Burberry, Dolce & Gabbana in Bottega Veneta in nastopal na kampanjah za Calvin Klein, Pepsi in Omega.
Leta 2019 je bil aretiran zaradi vožnje pod vplivom alkohola in bil obsojen na triletno pogojno kazen. Zadnja leta je veliko govoril o svojih težavah in s sledilci delil, kako poteka zdravljenje.
Širil je ozaveščanje o duševnem zdravju in odvisnosti od drog, to je bil velik del njegovega življenja, z objavami je želel pomagati ljudem. O njegovi odvisnosti je prejšnji mesec spregovorila tudi njegova sestra Kaia Gerber, delila je, kako je njegova odvisnost vplivala na celotno družino.
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