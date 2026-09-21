Umrl sin Cindy Crawford

Pri 27 letih je umrl Presley Gerber, sin Cindy Crawford. Umrl je v ustanovi za zdravljenje odvisnosti, vzrok smrti za zdaj še ni znan, poroča Guardian. Predstavnica družine je povedala, da družina prosi za spoštovanje zasebnosti v teh težkih trenutkih.

Gerber je bil maneken, pri 16 letih je debitiral pri italijanski znamki Moschino. Kot maneken je nastopal za znamke, kot so Burberry, Dolce & Gabbana in Bottega Veneta in nastopal na kampanjah za Calvin Klein, Pepsi in Omega.

Boril se je z odvisnostjo od drog

Leta 2019 je bil aretiran zaradi vožnje pod vplivom alkohola in bil obsojen na triletno pogojno kazen. Zadnja leta je veliko govoril o svojih težavah in s sledilci delil, kako poteka zdravljenje.

Širil je ozaveščanje o duševnem zdravju in odvisnosti od drog, to je bil velik del njegovega življenja, z objavami je želel pomagati ljudem. O njegovi odvisnosti je prejšnji mesec spregovorila tudi njegova sestra Kaia Gerber, delila je, kako je njegova odvisnost vplivala na celotno družino.