V Italiji odmeva smrt študenta, ki je iz protesta živel v šotoru, odločil pa se je tudi za gladovno stavko. Kot navaja La Repubblica, so 58-letnika, ki je bil na znameniti rimski univerzi La Sapienza vpisan na študij fizike, našli mrtvega v bližini kipa Minerve.

Od oktobra je živel na območju univerze, kjer si je uredil zasilno bivališče, potem ko mu ni uspelo dobiti nastanitve. V znak protesta je začel gladovno stavkati.

Doživel dva srčna infarkta

V preteklosti je že doživel dva srčna infarkta. Gladovno stavko je začel pred več tedni, da bi opozoril na svoj položaj in protestiral, ker ni mogel dobiti subvencije ali nastanitve v okviru študentske podpore.

Za nastanitev je že pred časom zaprosil pri ustanovi DiSCo Lazio. Prvo vlogo so zavrnili, ker jo je oddal po izteku roka, drugo pa so še obravnavali. Med čakanjem na odgovor se je utaboril na območju univerze in tako javno opozoril na svoj položaj.

V sporočilih in pozivih, ki jih je objavljal v zadnjih tednih, je opozarjal na razmere, ki jih je imel za nepravične. »Kratijo mi moje pravice, pravico do študija,« je zapisal. Pojasnil je, da ne more dobiti nastanitve niti zadostne finančne podpore za preživljanje in nadaljevanje študija.

Policijski forenziki so opravili ogled kraja. Preiskovalci še ugotavljajo okoliščine in natančen vzrok smrti. Za zdaj ni izključeno, da bi k smrti lahko prispevalo njegovo slabo zdravstveno stanje, ki sta ga poslabšala življenje na prostem in gladovna stavka.

Rektorica Antonella Polimeni je sicer navedla, da so se pristojne univerzitetne službe v preteklih dneh z njim večkrat neposredno pogovarjale ter vključile zdravstvene službe in pristojne lokalne organe. Skupaj so poiskali in mu predlagali konkretne možnosti za nastanitev in podporo.