Nenadoma umrl ruski veleposlanik v ZDA

Z ruskega zunanjega ministrstva so danes sporočili, da je umrl 66-letni ruski veleposlanik v ZDA, Aleksander Darčijev in dodali, da razlog smrti še ni javno potrjen, poroča CNN.

Darčijev je »umrl nenadoma« so zapisali na ministrstvu in pokojnega opisali kot »izjemnega strokovnjaka,« ob tem pa dodali, da je »deloval na enem od najzahtevnejših področij ruske zunanje politike«. Njegovi družini in bližnjim so izrekli sožalje.

Ruski predsednik Vladimir Putin je Darčijeva za veleposlanika v Whashingtonu imenoval marca leta 2025, poroča Reuters. Izkušeni diplomat je veljal za ostrega kritika Zahoda in je bil na položaj imenovan kmalu po Trumpovi vrnitvi na oblast.

Russia's ambassador to the United States, Alexander Darchiev, has died at 66, the Russian Foreign Ministry says. https://t.co/AMP1BqUb44 https://t.co/14Yfw9IDsg — CNN (@CNN) November 11, 2026

Pred imenovanjem na veleposlaniško mesto je opravljal več različnih funkcij v ruskem zunanjem ministrstvu, kot je navedeno na spletni strani ruskega veleposlaništva v ZDA, so še dodali na CNN.

Darčijev je bil specialist za rusko-ameriške odnose. Med letoma 2021 in 2024 je vodil urad ruskega zunanjega ministrstva za Severno Ameriko, pred tem pa je med letoma 2014 in 2021 zasedal položaj ruskega veleposlanika v Kanadi, poroča STA.

Njegovo imenovanje za veleposlanika v ZDA je potekalo v času zaostrenih odnosov med Rusijo in Zahodom zaradi ruske invazije na Ukrajino, ki jo je označil za nujen ukrep.