Umrl »vinski papež iz Beaujolaisa«

Georges Duboeuf je posel pred leti predal sinu Francku. FOTO: Robert Pratta/Reuters

Umrl je, eden največjih trgovcev z vinom 20. stoletja. Star je bil 86 let, umrl je včeraj na svojem domu v vasi Romanèche-Thorins, in sicer zaradi možganske kapi. Najbolj poznan je bil po rdečem vinu, imenovanem Beaujolais Nouveau, ki ga je spremenil v svetovno prepoznan izdelek.Duboeuf je svoje življenje posvetil vinu in promociji vinske kapljice. Uspevalo mu je tako dobro, da je imelo vino Beaujolais Nouveau celo svoj dan. V 50. letih prejšnjega stoletja je vinar ustanovil združenje vinarjev L'Écrin Mâconnais-Beaujolais, da bi s tem promovirali francoska lokalna vina. Prav združenje mu je pomagalo pri širjenju mreže poznanstev, prišel je do mnogih trgovcev in lastnikov restavracij po vsem svetu ter dosegel, da so na mize in prodajne police uvrstili francoska vina.Leta 1964 je po poročanju BBC odprl lastno vinsko klet. Pri obrti je uporabljal tradicionalne vinarske metode, med drugim je veliko pozornosti namenjal skorajda klinični higieni v prostorih, kjer je kapljica počivala ter strogemu nadzoru vina. Njegovo delo je kmalu preraslo lokalne okvire in se razširilo tudi v druge regije. Leta 1993 je v Romanèche-Thorinsu odprl trgovino in muzej vinarstva.V 80. letih je zagnal festival vina, ki so se ga udeležili številni zvezdniki, tudi nekaj lastnikov z Michelinovimi zvezdicami nagrajenih restavracij z vsega sveta. Ko je leta 2018 posel predal sinu, je podjetje letno proizvedlo približno 30 milijonov steklenic vina, ki so ga prodali tudi izven Francije. Zaradi promocije regije Beaujolais, ki je po Duboeuf zaslugi postala prepoznavna povsod, so mu nadeli ime »papež iz Beaujolaisa«.Predsednik podjetja Inter Beaujolaisje ob novici o Duboeufovi smrti povedal, da je bil pokojni zaslužen za »dvig zastave s simbolom Beaujolaisa po celem svetu. Imel je dober nos in intuicijo ter bil glede tega korak pred vsemi.«