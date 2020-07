Umrl vnuk Elvisa Presleya

Benjaminova mama Lisa Marie je bila poročena tudi z Michaelom Jacksonom. FOTO: Mark Cardwell/Reuters

New York – Komaj 27-letni vnukje v kalifornijskem Calabasasu končal svoje življenje.je bil po izgledu podoben slavnemu dedu in se je tudi sam ukvarjal z glasbo, z njim pa zdaj deli še žalostno usodo prerane smrti.Mladeničeva mamaje neutolažljiva, je sporočil njen menedžer, sin je bil ljubezen njenega življenja. Še lani poleti je objavila fotografijo s svojimi štirimi otroki in napisom »mama levinja in mladički«, a je tudi javno spregovorila o svoji odvisnosti od protibolečinskih tablet in opioidov. Videti je, da se tudi njen sin ni mogel izogniti nesreči družine Presley, ki so jo kljub slavi in denarju – ali pa prav zato? – zaznamovale tragedije.Stara starša Elvis in Priscilla sta se ločila komaj šest let po sanjski poroki 1967 v Las Vegasu, in kralj rock'n'rolla je, z uničenim zdravjem zaradi odvisnosti, deset let kasneje pri komaj 42 letih umrl v svojem znamenitem memphiškem Gracelandu. Njegova hčerka Lisa Marie je v marsičem sledila zgledu svojih staršev. Z očetom svojih otrok Benjamina in igralke Rileyje bila poročena med leti 1988 in 1994, samo dvajset dni po ločitvi pa se je poročila zTudi ta zakon ni trajal dolgo, še manj tretji z igralcem, s katerim sta leta 2002 šla narazen ko komaj dveh mesecih. Leta 2006 se je poročila z, s katerim imata hčerki dvojčici, in mediji poročajo, da se pravkar prepirata o tem, kdo bo po ločitvi dobil skrbništvo nad njima.