Umrl vrhovni belgijski diplomat, povezan z umorom Patricea Lumumbe

Pri 93 letih je danes umrl eden vrhovnih belgijskih diplomatov in nekdanji podpredsednik evropske komisije Étienne Davignon. Umrl je, preden bi mu bilo lahko sojeno zaradi obtožb v povezavi z ugrabitvijo, mučenjem in usmrtitvijo enega najbolj slovitih borcev proti belgijski kolonizaciji in prvega predsednika vlade Prve kongovske republike, današnje DR Kongo, Patricea Lumumbe.

Z Davignonovo smrtjo se je brez zaključka končalo prvo in edino sojenje, povezano z atentatom na Lumumbo, ki so ga orkestrirali belgijski častniki in vojaki ter separatisti.

Brutalni umor borca proti kolonializmu

Davignon, ki izhaja iz zelo vplivne belgijske družine, je bil v času atentata diplomatski pripravnik v Kinšasi. Belgijska parlamentarna preiskava leta 2001 ni našla dokazov o njegovi neposredni vpletenosti v umor, je pa priznala, da belgijska država in nekateri uradniki nosijo »moralno odgovornost« za okoliščine, ki so privedle do Lumumbove smrti.

Ikona protikolonialnega boja v Afriki Patrice Lumumba je svoj upor proti evropskim okupatorjem plačal z življenjem. FOTO: Wikimedia

Preiskava je ugotovila, da je bil Davignon zadolžen za prepričevanje takratnega kongovskega predsednika Josepha Kas-Vubuja, naj razreši Lumumbo s položaja predsednika vlade, za kar naj bi Davignon priskrbel tudi »potrebne pravne argumente«. Po razrešitvi in zaostritvi politične krize so Lumumbo ujeli separatisti.

V zaporu je bil stradan in mučen, nato pa so ga v prisotnosti belgijskih častnikov belgijski plačanci januarja 1961 ustrelili. Njegovo truplo so kasneje belgijski policisti izkopali iz plitkega groba, ga razžagali in raztopili v kislini. Edini posmrtni ostanek, zob, ki mu ga je belgijski policist kot spominek izdrl, je Belgija šele 2022. vrnila Kongu.

Umor Lumumbe je sprožil val protestov zlasti v tedanjih članicah neuvrščenih in socialističnega bloka, ki so nasprotovale kolonializmu in imperializmu zahodnoevropskih držav ter brutalnemu izkoriščanju Afrike in zatiranju njenih prebivalcev. Velik protestni shod je po aretaciji Lumumbe potekal tudi v Mariboru.

Prepočasno sojenje

Leta 2011 je Lumumbova družina v Belgiji vložila kazensko ovadbo proti več Belgijcem, tudi proti Davignonu, zaradi domnevne vpletenosti v atentat na Lumumbo. Po dolgotrajni preiskavi je belgijsko zvezno tožilstvo junija 2025 zahtevalo sojenje Davignonu, edinemu še živečemu obtožencu, zaradi vojnih zločinov, natančneje zaradi njegove domnevne vloge pri nezakonitem pridržanju in ponižujočem ravnanju z Lumumbo.

Belgija je zob, ki ga je Lumubi za spominek izdrl belgijski policist, preden je preostanek trupla razstopil v kislini, leta 2022 vrnila njegovim potomcem. FOTO: Johanna Geron/Reuters

Tožilstvo je trdilo, da je Davignon vedel za načrt aretacije Patricea Lumumbe septembra 1960. Obtožen pa je bil tudi povezave z umoroma Lumumbovih političnih zaveznikov Mauricea Mpola in Josepha Okita.

Šele 17. marca je sodišče sklenilo, da bo Davignon moral stopiti pred sodišče, vendar se je postopek z njegovo smrtjo 18. maja končal.

Kljub vpletenosti v belgijske kolonialne zločine je bil Étienne Davignon do smrti ena najbolj vplivnih osebnosti belgijskega političnega in gospodarskega establišmenta, opravljal je visoke funkcije na področjih evropske diplomacije, bančništva, energetike in letalstva. Vrhunec njegove kariere pa je bil verjetno položaj podpredsednika evropske komisije.