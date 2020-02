Umrl zdravnik, ki je prvi opozarjal na virus

30. januarja je Li Wenliang na spletu objavil pismo policije z obtožbami o lažnem vznemirjanju javnosti. FOTO: Li Wenliang

Kitajski zdravnik, ki je že decembra opozarjal na koronavirus , je umrl. Bil je prvi, ki je opazil, da ima sedem bolnikov isto okužbo, toda tedaj še ni vedel, da gre za koronavirus, ampak je mislil, da se je razširil sars.Ko je Li opozoril ostale zdravnike na virus, ga je kmalu obiskala policija in ga obtožila, da širi lažne govorice. Skupno je bil sicer eden od osmih ljudi, ki so jih preiskovali zaradi širjenja laži in panike.Kasneje, ko so izvedeli, da je imel prav, je postal svetovno znan, toda ker niso pravočasno uvedli varnostnih ukrepov za zdravstveno osebje, se je s koronavirusom okužil tudi Li. Bolezenske znake je imel že dolgo, šele konec januarja pa so potrdili njegovo diagnozo, poroča BBC.Li je 30. januarja na omrežju weibo tudi objavil kopijo pisma policije, ki ga je moral podpisati. Zraven je predstavil svojo zgodbo v celoti, oblast se mu je medtem opravičila. Toda vse je bilo prepozno. Li je umrl danes v Wuhanu.