Umrl zdravnik, ki je prvi opozoril na virus

Želel je samo opozoriti sodelavce

30. januarja je Li Wenliang na spletu objavil pismo policije z obtožbami o lažnem vznemirjanju javnosti. Foto Li Wenliang

Zdaj je uradno, kitajski zdravnikje umrl. Številni mediji so o njegovi smrti poročali že v četrtek, kar so v bolnišnici sprva zanikali , toda nekaj ur kasneje so vendarle potrdili, da je umrl zdravnik, ki je že decembra kot prvi poročal o izbruhu virusa. Tedaj je sicer mislil, da gre za sars, šele kasneje so odkrili, da gre za koronavirus Ko je Li opozoril ostale zdravnike na virus, ga je kmalu obiskala policija in ga obtožila, da širi lažne govorice. Skupno je bil eden od osmih ljudi, ki so jih preiskovali zaradi širjenja laži in panike.Star je bil 34 let in še v začetku tega tedna je podal izjavo za CNN. »Želel sem samo opozoriti moje sodelavce, naj bodo previdni,« je dejal.Kasneje, ko so izvedeli, da je imel prav, je postal svetovno znan, toda ker niso pravočasno uvedli varnostnih ukrepov za zdravstveno osebje, se je s koronavirusom okužil tudi Li. Bolezenske znake je imel že dolgo, šele konec januarja pa so potrdili njegovo diagnozo, poroča BBC.Marsikdo je tudi prepričan, da je Li resnično umrl že v četrtek, ampak so kitajske oblasti uradno potrditev raje sporočile sredi noči, ko medije spremlja manj ljudi.Li je 30. januarja na omrežju weibo sicer objavil kopijo pisma policije, ki ga je moral podpisati. Zraven je predstavil svojo zgodbo v celoti, oblast se mu je kasneje opravičila.Skupno je sedaj zaradi koronavirusa umrlo že 638 ljudi, vsi z izjemo dveh na Kitajskem. Ena oseba je namreč umrla na Filipinih in ena v Hongkongu.