Umrl zloglasni mučitelj v krvavem kamboškem režimu »tovariš Duch«

Kaj se je dogajalo v zaporu Tuol Sleng?

V zaporu Tuol Sleng, ki ga je vodil Duch, je bilo v štirih letih ubitih najmanj 15.000 ljudi. FOTO: Nhet Sokheng/AFP



Kdo so bili Rdeči Kmeri?

Natančen vzrok njegove smrti ni znan. FOTO: Nhet Sokheng/AFP

Najprej so ubili mojega očeta



O grozodejstvih Rdečih Kmerov je Loung Ung napisala avtobiografski roman Najprej so ubili mojega očeta. Ko so režim v Kambodži prevzeli Rdeči Kmeri, je bila avtorica stara pet let, njeno družino pa so – kot mnoge druge – izgnali na polja in jih prisilili v težaška dela. Starše in mlajšo sestro so ubili, druga sestra je umrla v delovnem taborišču. Ameriška igralka in režiserka Angelina Jolie je po knjigi spominov posnela film.

V Kambodži je umrl, znan kot zloglasni tovariš Duch, eden od glavnih predstavnikov krvavega kamboškega režima. Vodil je zapor Tuol Sleng, v katerem je umrlo najmanj 15.000 ljudi. Predstavnik Rdečih Kmerov je bil leta 2009 obsojen na dosmrtno ječo zaradi zločinov proti človeštvu. Pod režimom Rdečih Kmerov je med letoma 1975 in 1979 umrlo približno dva milijona ljudi. Duch je bil prvi vodja Kmerov , ki ga je sodišče Združenih narodov obsodilo in zaprlo.Umrl je v starosti 77 let, je po poročanju BBC povedal tiskovni predstavnik sodišča, ni pa navedel vzroka smrti. Kaing Guek Eav je bil sicer že dlje časa bolan . »Duch je umrl danes zjutraj ob 00.52 v kmerski bolnišnici sovjetskega prijateljstva. Vzroka smrti vam žal ne morem zaupati,« je dodal. V času aretacije, ko so mnogi domnevali, da je mrtev, je pod lažnim imenom delal na zahodu Kambodže za eno od humanitarnih organizacij.Duch je vodil zapor S-21 (S kot Santebal, ki v kamboškem jeziku pomeni čuvaj miru), znan tudi pod imenom Tuol Slend. Ječa je veljala za eno najbolj razvpitih, saj so v njej strahovito mučili zapornike. Skozi vrata nekdanje srednje šole je menda šlo najmanj 15.000 moških, žensk in otrok, ki so veljali za sovražnike režima. Zapornike so mučili, dokler niso priznali fiktivnih zločinov proti Rdečim Kmerom, in jih nato usmrtili na tako imenovanih poljih smrti blizu glavnega mesta Kambodže Phnom Penha. Zaporniki so bili najprej predvsem uradniki stare vlade, nato pripadniki srednjega razreda, kasneje pa večinoma pripadniki Rdečih Kmerov, ki so jih sumili nelojalnosti.Pazniki v zaporu, večinoma najstniki, so zapornike prisilili v podpis lažnih priznanj, v katera so vpletli tudi nič hudega sluteče prijatelje in sorodnike. Tudi te so nato zaprli. Mučili so jih tako, da so jim pulili nohte, jih dušili s plastično vrečko, rezali z nožem, nekatere so žive odrli.Posameznike, ki so preživeli mučenje, so iz zapora odpeljali na polja smrti Choeung Ek, kjer so jih prisilili, da so skopali lasten grob, in jih nato ustrelili. Iz Tuong Slenga se je živih vrnilo manj kot ducat ljudi. Duch je med sojenjem priznal, da je bil zadolžen za vodenje zapora in se opravičil za sodelovanje v grozotah. Pozneje je trdil, da je zgolj upošteval ukaze, a je sodišče njegovo pritožbo zavrnilo. V prostorih nekdanje šole in nato tajnega zapora S-21 je danes muzej genocida, kjer je mogoče videti celice in mučilne naprave ter fotografije številnih žrtev.Brutalni Rdeči Kmeri so bili v Kambodži na oblasti med letoma 1975 in 1979. V tem času je umrlo ogromno državljanov. Režim, ki ga je vodil, je poskušal državo vrniti v srednji vek v skladu z idejo maoizma o agrarni utopiji. Na milijone ljudi iz mest so prisilili, da so delali na komunalnih podeželskih kmetijah, spravili so se na »intelektualce«, kakor so označili večinoma kar vse posameznike, ki so nosili očala ali znali kakšen tuj jezik. Pregnali so jih kopat jarke in prekopavat polja. Odpravili so religije in denarni sistem ter zaprli šole.Brutalni režim so leta 1979 zrušile vietnamske čete, a so voditelji Rdečih Kmerov pobegnili in se skrili v oddaljeni obmejni regiji. Združeni narodi so nato ustanovili razsodišče za sojenje preživelim voditeljem, ki je začelo delovati leta 2009. Obsodili pa so zgolj tri nekdanje kmerske voditelje – Ducha, enega od treh najvišjih predstavnikov režimain drugega poveljnika Pola PotaKaing Guek Eav se je rodil leta 1942. Njegovi nekdanji sošolci so ga opisali kot sramežljivega in tihega fanta, ki se je v mladosti le redko nasmehnil. Kasneje je postal učitelj matematike, a se nato pridružil komunistični stranki. Ko je vietnamska vojska grozila, da bo vdrla v sosednjo Kambodžo, se je tovariš Duch pridružil komunističnim upornikom Rdečim Kmerom. Ko so leta 1975 prevzeli nadzor nad državo, je postal vodja Tuol Slenga.