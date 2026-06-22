Umrl zvesti sodelavec Castra: nekdanji šef obveščevalcev Ramiro Valdes

V starosti 94 let je umrl Ramiro Valdes Menendez, ustanovitelj kubanskih obveščevalnih služb in eden zadnjih poveljnikov revolucije Fidela Castra, je v nedeljo sporočil kubanski predsednik Miguel Diaz-Canel. Valdes je bil med drugim drugi poveljnik gverilske kolone, ki jo je vodil argentinski revolucionar Ernesto Che Guevara.

Valdes je bil med preživelimi udeleženci odprave Granma leta 1956, s katero so se Castrovi uporniki vrnili iz Mehike in začeli upor proti režimu Fulgencia Batiste. Po revoluciji je zasedal več visokih položajev v državi, med drugim je bil dvakrat notranji minister, opravljal je tudi funkcijo podpredsednika vlade, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Che Guevara FOTO: Reuters

Kot notranji minister je v 60. letih sodeloval pri vzpostavitvi obveščevalne službe G2, ki je postala osrednji del kubanskega varnostnega aparata.

V intervjuju leta 2018 je med drugim spregovoril o pomenu nadzora in infiltracije protirevolucionarnih skupin, kubanske oblasti pa ga opisujejo kot eno ključnih figur revolucionarne generacije in zvestega sodelavca Fidela in Raula Castra.