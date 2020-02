Umrla dva potnika, ki sta se na ladji okužila s koronavirusom

Preberite še:

Dva potnika, ki sta se na ladji Diamond Princess okužila z novim koronavirusom Covid-19 , sta zaradi okužbe umrla. BBC poroča, da sta žrtvi japonska državljana, stara okoli 80 let, oba sta imela zdravstvene težave. Z ladje sta se izkrcala že minuli teden in sta se zdravila v bolnišnici.»Poslali smo ju v zdravstveno ustanovo, ker sta kazala simptome. Menim, da sta dobila najboljšo možno zdravljenje,« je za AFP poudaril japonski zdravstveni ministerNa ladji se je okužilo 621 oseb od 3700 potnikov in članov posadke. V sredo se je iztekla 14-dnevna karantena in okoli 500 potnikov, ki so imeli negativne teste na okužbo in niso kazali simptomov, je včeraj lahko zapustilo ladjo . V teh dneh nadaljujejo z izkrcanjem, med njimi bo tudi šest Slovencev. Predvidoma se bodo domov vrnili do konca tedna. Proti Evropi bodo poleteli z letalom ene izmed evropskih držav, ki ga na Japonsko pošiljajo, da pobere državljane EU.Okoli 150 Avstralcev je že pripotovalo v Darwin, kjer jih čaka nova dvotedenska karantena. V karanteni so tudi Američani, ki so že pred dnevi zapustili ladjo. Britanci se bodo vrnili domov v petek.Medtem tudi iz Kitajske prihajajo dobre novice, da je število na novo okuženih močno upadlo. V sredo so našteli le 349 novih primerov okužb in 114 mrtvih, medtem ko so še v torek beležili 1749 novookuženih, so sporočili s kitajskega urada za zdravje.Skupno je na Kitajskem zaradi virusa Covid-19 umrlo 2118 ljudi, 75.000 je okuženih. Od tega je okrevalo 16.000 ljudi. Drugod po svetu je okuženih okoli tisoč ljudi, največje žarišče okužbe je ravno prej omenjena ladja za križarjenje. Nekaj več okuženih so v teh dneh našteli tudi v Južni Koreji, kjer so žarišče okužb zaznali v eni izmed verskih skupnosti. V državi je sicer potrjeno okuženih 82 oseb.