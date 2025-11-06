Umrla je Anna Laura Braghetti, militantna članica Rdečih brigad

V četrtek je umrla Anna Laura Braghetti, ena izmed zloglasnejših levih teroristk divjih sedemdesetih let. Članica Rdečih brigad je bila vpletena pri naslovitejši akciji te skupine; ugrabitvi in umoru nekdanjega italijanskega premiera Alda Mora in več drugih umorih. Stara je bila 72 let.

Marca leta 1978 je nekdanjega predsednika vlade krščanskega demokrata Alda Mora ugrabila skupinica borcev Rdečih brigad. V napadu so ubili njegovih pet telesnih stražarjev, Mora pa so zadrževali v stanovanju Braghettijeve v Rimu. Bragethijeva pa ni nudila le skrivališča za ujetnika, temveč tudi krinko za enega izmed članov Rdečih brigad, saj se je pretvarjala, da je njegova žena.

V zameno za izpustitev enega najpomembnejših italijanskih politikov so zahtevali izpustitev več borcev Rdečih brigad iz italijanskih zaporov. Kljub temu da se je v zameno za Morovo izpustitev za talca ponudil sam papež Pavel VI., ki naj bi v zameno za Mora ponujal tudi deset milijard funtov, so ga, ker njihove zahteve niso bile izpolnjene, obsodili pred hitrim ljudskim sodiščem in po 55 dneh ujetništva ustrelili.

Umor Alda Morda še danes ostaja najodmevnejši atentat v zgodovini Italije, vendar pa ni bil edini, pri katerem je Braghettijeva sodelovala. V napadu na štab Krščanskih demokratov v Rimu je skupaj s tovarišem leta 1979 ubila dva policista, leto kasneje pa je z drugim soborcem izvedla atentat na podpredsednika Vrhovnega sodnega sveta Italijanske republike, Morovega prijatelja in profesorja na Fakulteti za politične vede v Rimu Vittoria Bacheleta.

Maja 1980 je bila aretirana in kasneje obsojena na dosmrtno zaporno kazen. O svojih izkušnjah je v zaporu napisala več knjig, po eni izmed njih je bil leta 2003 posnet odmevni film Dobro jutro, noč.

Dosmrtne kazni ji sicer niso znižali, vendar je bila od 2002 na pogojnem izpustu. Umrla je zaradi bolezni, je sporočila njena družina.