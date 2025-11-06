  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Umrla je Anna Laura Braghetti, militantna članica Rdečih brigad

    Sodelovala je pri ugrabitvi Alda Mora in več drugih umorih.
    Anna Laura Braghetti je bila pridržana 1980. in obsojena na dosmrtno ječo. FOTO: Wikipedia
    Anna Laura Braghetti je bila pridržana 1980. in obsojena na dosmrtno ječo. FOTO: Wikipedia
    M. B.
    6. 11. 2025 | 15:18
    6. 11. 2025 | 15:39
    2:33
    V četrtek je umrla Anna Laura Braghetti, ena izmed zloglasnejših levih teroristk divjih sedemdesetih let. Članica Rdečih brigad je bila vpletena pri naslovitejši akciji te skupine; ugrabitvi in umoru nekdanjega italijanskega premiera Alda Mora in več drugih umorih. Stara je bila 72 let. 

    Marca leta 1978 je nekdanjega predsednika vlade krščanskega demokrata Alda Mora ugrabila skupinica borcev Rdečih brigad. V napadu so ubili njegovih pet telesnih stražarjev, Mora pa so zadrževali v stanovanju Braghettijeve v Rimu. Bragethijeva pa ni nudila le skrivališča za ujetnika, temveč tudi krinko za enega izmed članov Rdečih brigad, saj se je pretvarjala, da je njegova žena. 

    V zameno za izpustitev enega najpomembnejših italijanskih politikov so zahtevali izpustitev več borcev Rdečih brigad iz italijanskih zaporov. Kljub temu da se je v zameno za Morovo izpustitev za talca ponudil sam papež Pavel VI., ki naj bi v zameno za Mora ponujal tudi deset milijard funtov, so ga, ker njihove zahteve niso bile izpolnjene, obsodili pred hitrim ljudskim sodiščem in po 55 dneh ujetništva ustrelili.

    Lik iz svinčenih let se je vrnil domov

    Umor Alda Morda še danes ostaja najodmevnejši atentat v zgodovini Italije, vendar pa ni bil edini, pri katerem je Braghettijeva sodelovala. V napadu na štab Krščanskih demokratov v Rimu je skupaj s tovarišem leta 1979 ubila dva policista, leto kasneje pa je z drugim soborcem izvedla atentat na podpredsednika Vrhovnega sodnega sveta Italijanske republike, Morovega prijatelja in profesorja na Fakulteti za politične vede v Rimu Vittoria Bacheleta

    Maja 1980 je bila aretirana in kasneje obsojena na dosmrtno zaporno kazen. O svojih izkušnjah je v zaporu napisala več knjig, po eni izmed njih je bil leta 2003 posnet odmevni film Dobro jutro, noč.

    Dosmrtne kazni ji sicer niso znižali, vendar je bila od 2002 na pogojnem izpustu. Umrla je zaradi bolezni, je sporočila njena družina. 

    Sorodni članki

    Premium
    Sobotna priloga
    Geopolitika

    Stay-behind 2? Temna stran Nata

    Ko razmišljamo o našem članstvu v zavezništvu Nato, je prav, če poznamo tudi zgodovino temne strani te organizacije.
    13. 4. 2024 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Čile

    Pred pol stoletja je padla palača La Moneda

    Poskus zmernega socializma po mirni poti se je končal v krvi, podobno kot Dubčkov na Češkoslovaškem pet let prej.
    Tone Hočevar 9. 9. 2023 | 05:00
    Preberite več
    Sobotna priloga
    Vredno branja

    Postali smo nemogoči in zahtevali več pravičnosti. In kdo jo zahteva danes?

    Socializem pri nas je nastal z ogromno herojstva, vendar smo mi, študirajoči, opazili, da mu je začelo primanjkovati reproduktivne zmožnosti.
    12. 5. 2018 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Pisateljski kolektiv Wu Ming

    To je družbena vstaja literature

    Pisateljski kolektiv Wu Ming, ki ga sestavljajo štirje avtorji, uradno deluje od leta 2000 in izhaja iz aktivistične bolonjske umetniške scene.
    25. 3. 2023 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Oškodovanje upnikov

    Sodba padla malo pred zastaranjem

    Urško Jurkovič so obsodili na 18-mesečno pogojno kazen.
    Aleksander Brudar 5. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Boj proti korupciji

    Ivan Gale po več letih od razkritja spregovoril: Pusti, saj ne boš nič spremenil

    Najbolj znana slovenska žvižgača razkrivata svoje izkušnje s sistemom in življenju po razkritjih.
    Beti Burger 4. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš o napetostih na Dolenjskem: »Slovenija je na tem, da poči«

    Žerdin in Markeš sta v ospredje postavila volitve v New Yorku, pobudo Inštituta 8. marec, situacijo na Dolenjskem in sodno odločitev glede vdora v prostore RTV.
    5. 11. 2025 | 16:16
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Obtožnica

    Kaj se je zgodilo z Romi, ki so brutalno pretepli kmeta iz Kleč?

    Napadeni kmet pravi, da je veliko Romov, s katerimi nima težav, izstopajo pa posamezniki.
    Tomica Šuljić 4. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Slovenski oblak, ki konkurira globalnim: hitro, varno in bližje

    Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
    Promo Delo 6. 11. 2025 | 11:56
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Supermoč

    Jan Peloza: Podjetništvo mora imeti značaj, voditelj nalogo služiti ekipi

    Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
    Promo Delo 6. 11. 2025 | 08:34
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Nova raven kremastega užitka

    Okus, aroma in neverjetno kremasta tekstura … To je nova čokolada, zaradi katere boste dieto dokončno postavili na pavzo.
    Promo Delo 6. 11. 2025 | 12:54
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Dan samskih: pristni Windows 11 in MS Office 2021 že od 11 EUR

    Single's Day (dan samskih), znan tudi kot dvojna enica, ni le še en datum (11. november) na koledarju.
    Promo Delo 6. 11. 2025 | 09:36
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Pokojnina bo verjetneje višja, če bomo pogumnejši

    Pri plemenitenju denarja za bolj oddaljene cilje preredko izbiramo dolgoročno donosnejše produkte.
    Milka Bizovičar 6. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Zvezde vas čakajo: Glasujte za svoja favorita

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Poglejte, kdo so nominiranci za letošnje Delove podjetniške zvezde

    Za svoja favorita v kategoriji malih in srednjih podjetij ter v kategoriji velikih podjetij lahko do vključno 9. novembra na spletu glasujete tudi bralci.
    Marjana Kristan Fazarinc 3. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Razvijajo mikroorganizme za trajnostne produkte

    Acies Bio je razvojno-raziskovalno podjetje, ki vse večji poudarek daje industrijski proizvodnji.
    Nejc Gole 30. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več

    ItalijaAnna Laura BraghettiRdeče brigadeAldo Moro

