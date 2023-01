Umrla je edinka Elvisa Presleyja, 54-letna Lisa Marie

Lisa Marie Presley, 54-letna hči pokojnega kralja rock'n'rolla Elvisa, je umrla za srčno kapjo. V četrtek so jo odpeljali v bolnišnico v losangeleškem Calabasasu, a je zdravniki niso mogli rešiti, leta zlorabe mamil in osebnih nesreč so bila preveč. Mati Priscilla je s težkim srcem javnosti sporočila o izgubi, potem ko so Liso Marie kamere na torkovi podelitvi priznanj zlati globus za najboljše dosežke v filmu in na televiziji kazale šibko in bledo. Na prireditvi so za najboljšega igralca razglasili Austina Butlerja, ki je v filmu režiserja Baza Luhrmanna upodobil njenega očeta Elvisa.

Edina hčerka glasbene legende je imela vse bogastvo tega sveta, kadar se ni s potratnim načinom življenja spravila v dolg, a ji niso mogli pomagati niti v kalifornijskem Calabasasu, kjer živijo številne znane hollywoodske osebnosti, niti v bolnišnici. »Bila je najbolj goreča in ljubeča ženska, kar sem jih poznala,« je še sporočila njena 77-letna mati, ki je s svojo poroko s kraljem rock'n'rolla leta 1967 dvignila veliko prahu.

Po šestih letih sta se ločila, njuna hči pa je s štirimi porokami sama zaman iskala izgubljeno družinsko srečo. Priscilla je medijem govorila, da se Elvis nikoli ni mogel najti kot oče in je po rojstvu Lise Marie ni mogel več niti ljubiti, morala ga je zapustiti, da je lahko spet našla samo sebe.

Ko je Priscilla rodila, se je ni želel več dotakniti. FOTO: Wikipedia

Elvis je umrl pri hčerkinih devetih letih in kasneje je poročala, da jo je novi materin prijatelj igralec Michael Edwards spolno zlorabljal. Tudi sama igralka, pevka in komponistka je v odraslosti poročila kralja popa Michaela Jacksona kljub obtožbam pedofilije na njegov račun, za kratek čas filmskega igralca Nicolasa Cagea in na koncu kitarista ter producenta Michaela Lockwooda, s katerim sta se po ločitvi več let tožila za skrbništvo za njuni hčerki.

Lisa Marie Presley FOTO: Jon Kopaloff/AFP

Kalifornijski mediji domnevajo, da ji je prvo pomoč po srčnem udaru ponudil prvi mož Danny Keough, s katerim je živela po samomoru njunega sina Benjamina leta 2020. Liso Marie Presley je preživela tudi njuna 33-letna hči, igralka Riley Keough, ki je le nekaj dni pred smrtjo svoje mame na družbenih omrežjih objavila njeno fotografijo z napisom: »Kako čudovita je moja mama?!« in jo imenovala zelo močno, pametno žensko. Že prej pa je poročala, da jo je v veliki meri vzgojil oče in da si je kot otrok želela biti revna kot on.