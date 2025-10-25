Umrla je nekdanja tajska kraljica Sirikit. Stara je bila 93 let, poroča BBC. Zadnjih šest let je bila pogosto v bolnišnici, ta mesec je prebolela med drugim okužbo krvi. Kraljica Sirikit je bila več kot 60 let poročena s tajskim kraljem Bhumibolom Adulyadejem, ki je umrl leta 2016. Bil je najdlje vladajoči tajski kralj.

Žalovanje za pokojno kraljico bo trajalo leto dni, še poroča BBC.

Sirikit je svoje bodočega soproga spoznala med študijem glasbe v Parizu. Njen oče je služboval v Franciji kot tajski veleposlanik. Par se je poročil 28. aprila leta 1950, le teden dni, preden je bil Bhumibol kronan za kralja v Bangkoku.

Kraljevi par je veliko potoval po svetu in se srečal tudi z ameriškim predsednikom Dwightom Eisenhowerjem, nekdanjo kraljico Elizabeto II. ter Elvisom Presleyjem.

Kraljica Sirikit je leta 2012 doživela možgansko kap, po kateri so jo le redko videli v javnosti. FOTO: Athit Perawongmetha/Reuters

Nekdanja kraljica Sirikit je v enem od redkih intervjujev leta 1980 za BBC opisala odnos med monarhijo in ljudmi na Tajskem, kjer še vedno veljajo strogi zakoni o žalitvi veličanstva. Kakšne koli žaljive besede glede članov kraljeve družine so strogo prepovedane. Sirikit je v omenjenem intervjuju med drugim dejala: »Tajski kralji in kraljice so bili vedno v tesnem stiku z ljudmi. Ljudstvo ima kralja običajno za očeta naroda. Zato nimamo zasebnega življenja.«

Veljala je za ključno materinsko osebnost v državi, njen rojstni dan, 12. avgust, pa se od leta 1976 praznuje kot materinski dan. Leta 2008 se je, še poroča BBC, udeležila pogreba protivladnega protestnika, ki je bil ubit v nasilnih spopadih s policijo.

Živi so še njeni štirje otroci, sin ter tri hčerke.