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    Svet

    Umrla je Gloria Steinem

    Gloria Steinem je bila ena od aktivistk, ki so v 60. in 70. letih pomagale spremeniti pogled na položaj žensk v družbi.
    Gloria Steinem leta 2017 med govorom v Washingtonu. FOTO: Shannon Stapleton/Reuters
    Galerija
    Gloria Steinem leta 2017 med govorom v Washingtonu. FOTO: Shannon Stapleton/Reuters
    R. I.
    3. 9. 2026 | 13:08
    3. 9. 2026 | 13:56
    3:47
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    Umrla je ameriška feministka in novinarka, borka za pravice žensk Gloria Steinem. Stara je bila 92 let. Kot poroča Guardian, je umrla na svojem domu v New Yorku, obkrožena z ljudmi, ki so jo imeli radi. 

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    Zavzemala se je za enakopravnost žensk, pravico do splava, enako plačilo, politično zastopanost žensk in odpravljanje spolnih stereotipov. Do tedaj so bile ženske obravnavane zgolj kot matere in žene, brez posebnega vpliva na družbeno dogajanje. 

    Na njenem instagram profilu so po smrti svojci zapisali, da si je do konca življenja prizadevala za enakost med ljudmi po vsem svetu: »Gloriino največje darilo je bila njena sposobnost poslušanja drugih. Ob njej so se ljudje počutili videne in slišane. Bila je zgled.«

    Steinemova je feminizem prepletala z novinarskim delom, javnim nastopanjem in se kot avtorica devetih knjig borila proti nasilju v družini, pohabljanju ženskih spolovil, pornografski industriji ter vojnam, ki so jih vedno znova začenjali in nadaljevali politiki. Dejavna je bila pri gibanju Black Lives Matter in se borila za pravice skupnosti LGBTQ.

    Rodila se je leta 1934 v Ohiu. Njena mati je bila duševno bolna in pogosto po sanatorijih. Ko je bilo deklici deset let, sta se starša ločila. Gloria Steinem je od malih nog od blizu opazovala, kakšen je pogosto poniževalen in pokroviteljski odnos družbe do njene matere kot do zaposlene ženske. Pisala je članke, govorila na javnih dogodkih, organizirala shode žensk in pomagala na noge postavljati feministične organizacije.

    Rodila se je leta 1934 v Ohiu. FOTO: Angela Weiss/AFP
    Rodila se je leta 1934 v Ohiu. FOTO: Angela Weiss/AFP

    S člankom o kontracepciji je leta 1962 kot mlada novinarka opozorila nase in na sposobnosti pisanja, medtem ko se je leto kasneje za 11 dni preobrazila v Playboyevo zajčico. V reportaži je pod krinko razkrila, kako so ravnali z manekenkami v klubu Hugha Hefnerja. Pogosto je pisala o pravicah žensk in o pravici do splava – sama je imela poseg pri 22 letih. 

    Leta 2011 se je v intervjuju za Observer strinjala z žensko, ki je dejala, da bi bil splav zakrament, če bi moški lahko zanosili. O svoji izkušnji s splavom je dejala, da je tedaj prvič prevzela kontrolo in odgovornost nad svojim življenjem.

    Kar nekaj dvignjenih obrvi je povzročila, ko je podprla Billa Clintona, medtem ko se je soočal z obtožbami o spolnem nadlegovanju. Steinemova je trdila, da ni šlo za omenjeni zločin, pač pa je bil Clinton zgolj neumen moški, ki je izkoristil žensko v stiski. 

    Po tem, ko se je leta izogibala poroki, se je leta 2000 poročila z okoljskim aktivistom Davidom Balom, očetom slavnega igralca Christiana Bala. S slednjim sta ostala povezana tudi po smrti moža oziroma očeta. V predsedniški ameriški kampanji je Steinemova podprla Hillary Clinton in bila glasna kritičarka Donalda Trumpa. Le dan po Trumpovi inavguraciji leta 2017 je govorila na množičnem ženskem protestu v Washingtonu.

    Leta 2011 je v enem od intervjujev dejala, kako upa, da bo živela do stotega leta, saj je »treba še toliko narediti«.

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