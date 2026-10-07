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    Umrla je Maricarmen Abascal, katere prisilna izselitev je zanetila proteste

    Sedeminosemdesetletna upokojenka je postala simbol stanovanjske krize v Španiji. Kljub dogovoru z lastnikom vrnitve domov ni dočakala.
    Maricarmen Abascal se ne bo več vrnila v stanovanje v središču Madrida. FOTO: Kacper Pempel/Reuters
    Galerija
    Maricarmen Abascal se ne bo več vrnila v stanovanje v središču Madrida. FOTO: Kacper Pempel/Reuters
    G. Z.
    7. 10. 2026 | 21:21
    7. 10. 2026 | 22:03
    3:21
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    Sedeminosemdesetletna Maricarmen Abascal se ne bo več vrnila v stanovanje v središču Madrida, blizu parka Retiro, kjer je preživela sedem desetletij. Dva tedna po tem, ko so jo ob prisilni izselitvi iz doma odnesli na nosilih, je danes umrla v bolnišnici Gregorio Marañón. Novico je v skupni izjavi z njeno družino in odvetnico sporočil Sindikat najemnikov, eden od organizatorjev protestov, ki so državo zajeli po medijsko odmevni deložaciji.

    Podjetje Urbagestión, lastnik stanovanja, je sicer prejšnji teden pod pritiskom protestov privolilo v dogovor o njeni vrnitvi. Ta je predvideval osemletno najemno pogodbo in najemnino, ki ne bi presegala 30 odstotkov njenih neto prihodkov. Toda rešitev je, kot so zapisali v izjavi ob njeni smrti, prišla prepozno. Od izselitve 23. septembra se je zdravila v bolnišnici, od koder je pozorno spremljala ulično vrenje, ki ga je zanetila. »Borite se, še naprej se borite za tisto, kar je vaše,« je sporočala protestnikom.

    Španijo je njena deložacija močno pretresla. FOTO: Oscar Del Pozo/Afp
    Španijo je njena deložacija močno pretresla. FOTO: Oscar Del Pozo/Afp

    Maricarmen Abascal je v stanovanju živela od leta 1956, ko ga je najel njen oče. Podjetje Urbagestión ga je kupilo leta 2018, dve leti pozneje pa zahtevalo njen odhod. Sklicevalo se je na prenehanje veljavnosti stare najemne pogodbe, ki je po očetovi smrti prešla na mater, nato pa nanjo. Sledila so leta sodnih postopkov in več poskusov izselitve.

    Po poročanju časnika El País je redno poravnavala najemnino in stroške, za katere je skupaj namenjala približno 500 evrov na mesec. Lastnik je sprva zahteval 2650 evrov najemnine, pozneje pa približno 1600 evrov, kar je še vedno presegalo njeno pokojnino v višini okoli 1400 evrov.

    Njena zgodba je postala simbol stanovanjske krize, s katero se spoprijemajo v Španiji in jo anketiranci v raziskavah centra CIS najpogosteje navajajo kot največji problem v državi. Po izselitvi so protestniki začeli taboriti na madridskem trgu Puerta del Sol, manifestacije pa so se razširile tudi v druga mesta.

    Pod pritiskom protestov je manjšinska leva španska vlada sprejela dva dekreta za blažitev nekaterih najbolj perečih vidikov stanovanjske krize, vendar ju je parlament 2. oktobra zavrnil. Premier Pedro Sánchez je tri dni pozneje napovedal predčasne volitve za 29. november. Za 11. november pa je sklicana splošna stavka.

    Protestniki so se ji na madridskem trgu Puerta del Sol poklonili z minuto molka. Sožalje družini in bližnjim je na omrežju x izrazil tudi Sánchez. »Objem tudi vsem, ki danes to izgubo občutijo kot svojo. Naj počiva v miru,« je zapisal.

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