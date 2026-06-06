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    Svet

    Umrla je nekdanja prva dama Francije Bernadette Chirac

    Za svoje delo je prejela več domačih in mednarodnih odlikovanj, med njimi naziv vitezinje legije časti, najvišjega francoskega državnega odlikovanja.
    Bernadette Chirac se je rodila leta 1933 v Parizu. FOTO: Eric Feferberg/AFP
    Galerija
    Bernadette Chirac se je rodila leta 1933 v Parizu. FOTO: Eric Feferberg/AFP
    R. I.
    6. 6. 2026 | 11:09
    6. 6. 2026 | 11:13
    3:02
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    Bernadette Chirac, vdova nekdanjega francoskega predsednika Jacquesa Chiraca in ena najprepoznavnejših francoskih političnih osebnosti zadnjih desetletij, je umrla v petek. Stara je bila 93 let. Novico o njeni smrti je v soboto sporočila njena hči Claude Chirac, ki je povedala, da je umrla mirno, obkrožena z družino, poroča francoski portal TF1 Info.

    Bernadette Thérèse Marie Chodron de Courcel se je rodila 18. maja 1933 v Parizu. Pri študiju na pariškem Inštitutu za politične študije (Sciences Po) je spoznala Jacquesa Chiraca, s katerim se je poročila leta 1956. V zakonu sta se jima rodili hčerki Laurence in Claude, družina pa je pozneje sprejela tudi vietnamsko rejniško hčer Anh Dao Traxel.

    Čeprav je bila javnosti najbolj znana kot francoska prva dama med letoma 1995 in 2007, ko je bil njen mož predsednik Francije, je imela tudi lastno politično kariero. Več desetletij je delovala v departmaju Corrèze, kjer je bila občinska svetnica in pozneje dolgoletna članica departmajskega sveta. Veljala je za eno redkih soprog francoskih predsednikov, ki so hkrati opravljale izvoljeno politično funkcijo. 

    Umetnica Line Renaud, takratni župan Pariza Jacques Chirac in njegova žena Bernadette Chirac leta 1984. FOTO: Joel Robine/AFP
    Umetnica Line Renaud, takratni župan Pariza Jacques Chirac in njegova žena Bernadette Chirac leta 1984. FOTO: Joel Robine/AFP

    Za izboljšanje razmer v otroških bolnišnicah

    Pomemben del njenega javnega delovanja je bil posvečen dobrodelnosti. Od leta 2001 je bila zaščitni obraz akcije »Opération Pièces Jaunes«, ene najbolj prepoznavnih francoskih dobrodelnih pobud za izboljšanje razmer v otroških bolnišnicah. Leta 2007 je prevzela tudi vodenje Fundacije Claude-Pompidou, ki pomaga starejšim, bolnim in ranljivim skupinam prebivalstva. 

    Bernadette Chirac je pomembno prispevala tudi k politični karieri svojega moža. Sodelovala je v predsedniški kampanji leta 1995, njena priljubljenost med volivci pa je veljala za enega od dejavnikov njegove ponovne izvolitve leta 2002. Sčasoma si je ustvarila samostojen politični ugled in postala ena najbolj prepoznavnih francoskih prvih dam sodobnega obdobja. 

    Nekdanji francoski predsednik Jacques Chirac z ženo Bernadette leta 2026. FOTO: Patrick Kovarik/AFP
    Nekdanji francoski predsednik Jacques Chirac z ženo Bernadette leta 2026. FOTO: Patrick Kovarik/AFP

    Po odhodu iz Elizejske palače je ostala dejavna predvsem na humanitarnem področju. Njeni zadnji javni nastopi so bili redki, po smrti Jacquesa Chiraca leta 2019 pa se je večinoma umaknila iz javnega življenja. 

    Za svoje delo je prejela več domačih in mednarodnih odlikovanj, med njimi naziv vitezinje legije časti, najvišjega francoskega državnega odlikovanja.

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    FrancijaslovoBernadette ChiracJacques Chirac

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