Umrla prva ženska s presajenim obrazom

Umrla je ženska, ki so ji v ZDA kot prvi naredili večjo presaditev obraza, je sporočila bolnišnica v Clevelandu, kjer so leta 2008 tudi izvedli operacijo. Opisali so jo kot neverjetno pogumno in življenja polno žensko. Po navedbah nemške tiskovne agencije dpa je bila stara 57 let in najdlje živeča bolnica, ki je preživela ta poseg.



Conne Culp je bila leta 2004 žrtev svojega moža, ki jo je ustrelil v obraz in skušal ubiti. Uničil ji je nos, lica, ustno nebo in tudi oko. Ni mogla več jesti, na glavi je imela le odprtino, da je lahko dihala. Opravili so ji že 30 operacij, preden so se leta 2008 kirurgi pod vodstvom Marie Siemionow odločili, da ji poskušajo pomagati s presaditvijo obraza. Med 22-urno operacijo so ji presadili 80-odstotkov obraza z ženske, ki je nedavno umrla. Presadili so ji tako kosti, mišice in kožo kot tudi živčevje, ožilje in celo nekaj zob.



Po opisu ameriških medijev je bil njen izraz na obrazu še vedno nekoliko 'lesen', vendar pa je lahko samostojno dihala in jedla trdno hrano. Lahko je tudi govorila, se smejala in okušala hrano. Ostala je sicer skoraj slepa, a se je potem naučila braillove pisave.



Leta 2010 so jo še enkrat operirali, kar ji je povrnilo večino obraznih funkcij. Lahko se je celo nasmejala, razumevanje govora se je izboljšalo. Ko so se ji zarasli živci, so se ji je v obraz vrnila tudi čutila. Na svetu je bila Culpova sicer četrti človek, ki so mu presadili obraz. Prvi so transplantacijo obraza naredili leta 2005 Francozinji Isabelle Dinoire.