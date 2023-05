Umrla sta dva agenta, upokojeni Izraelec in kapitanova žena

Iz Italije prihajajo podrobnejša sporočila o četverici žrtev nedeljske nesreče jadrnice na jezeru Maggiore. BBC sklicujoč se na lokalne vire poroča, da sta med njimi dva italijanska obveščevalna agenta Claudio Alonzi, 62, in Tiziana Barnobi, 53, upokojeni pripadnik izraelskih varnostnih sil, identificiran kot 50-letni Shimoni Erez, umrla pa je tudi Anya Bozhkova, 50-letna Rusinja, žena kapitana. Pet ljudi so prepeljali v bolnišnico.

Po poročanju italijanskih tiskovnih medijev je bilo na 16-metrski jadrnici okoli 25 ljudi, ki so praznovali rojstni dan, ko se je nad jezerom razvila nevihta, ki se je kasneje spremenila v pravi »mali orkan«. Jadrnica se je prevrnila in potonila v močnem vetru med mestoma Sesto Calende in Arona.

V iskanju preživelih na jezeru Maggiore. FOTO: Vigili Del Fuoco Via Reuters

Vsi na krovu so se znašli v vodi, in večini je tudi uspelo priplavati na obalo ali pa so jih rešili ljudje s plovili v bližini. Reševalni potapljači in helikopter so priskočili na pomoč pri iskanju na južnem koncu jezera, na kraj dogodka pa je prišlo več reševalnih vozil.

Videoposnetek, ki so ga delili gasilci, prikazuje stole in druge ostanke, ki plavajo v vodi.

Spomnimo: predsednik dežele Lombardija Attilio Fontana je v nedeljo dejal, da se je jadrnica prevrnila zaradi nenadne vodne trombe.

Jezero Maggiore, ki leži v severnoitalijanskih regijah Piemont in Lombardija ter v Švici, je drugo največje italijansko jezero in priljubljena počitniška destinacija.