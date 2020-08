Unča zlata je prvič v zgodovini presegla 2000 dolarjev

Cena zlata se je danes na svetovnih borzah prvič v zgodovini povzpela nad 2000 dolarjev. Za 31,1-gramsko unčo je bilo treba popoldne odšteti rekordnih 2000,58 dolarja (1694 evrov), v nadaljevanju trgovanja pa se je tečaj spet znižal in se zgodaj zvečer gibal okoli 1994 dolarjev (1689 evrov). Letos so se cene zlata zvišale že za več kot 30 odstotkov , poročajo tuje tiskovne agencije. Pred zaostritvijo koronske krize v marcu je bilo treba za eno unčo te žlahtne kovine odšteti manj kot 1500 dolarjev oziroma 1271 evrov.Borzni posredniki ob razmišljanju o vzrokih za rast cen zlata navajajo pričakovanja, da se bosta ameriška vlada in kongres uspela dogovoriti o novem paketu pomoči za gospodarstvo. To bi lahko na trge prineslo še več likvidnosti in s tem spodbudilo tudi povpraševanje po zlatu.»Motivacija, usmeriti likvidnost v zlato, ostaja med vlagatelji velika. Še naprej jo spodbuja okolje nizkih obrestnih mer,« je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa komentiral vodja trgovanja z žlahtnimi kovinami pri družbi. Spomnil je tudi na zaskrbljenost vlagateljev glede gospodarskih posledic koronske krize.Že 27. julija je zlato prekoračilo svojo dotedanjo najvišjo vrednost 1921 dolarjev, ki jo je doseglo pozno poleti 2011, ko je bilo na finančnih trgih občutiti krizo evra. Zdaj negotovost med vlagatelji povzroča koronska kriza, ki jo občuti ves svet in hudo bremeni gospodarstvo. V zadnjem času število okužb z novim koronavirusom po svetu spet raste, napovedi nadaljnjega poteka pandemije pa so zelo negotove.