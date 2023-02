Uničujoč potres v Turčiji in Siriji zahteval več kot 1200 življenj

11.37 V zadnjih minutah se je povzpelo tudi uradno število žrtev v Siriji. Kot poroča sirska državna tiskovna agencija, to po novem znaša 326. To število po vsem sodeč ne vključuje smrtnih žrtev, zabeleženih v območjih pod nadzorom sirske opozicije, kjer so nazadnje poročali o 147 mrtvih.

11.27 Na ministrstvu za zunanje zadeve so za STA povedali, da zaenkrat nimajo podatkov o tem, da bi bil v potresu kakšen Slovenec pogrešan ali prizadet. Čeprav je Turčija med Slovenci priljubljena destinacija, slovenske turistične agencije v zimskem času ne organizirajo potovanj na območje, ki ga je danes opustošil potres.

11.19 Turški predsednik Recep Tayyip Erdoğan je sporočil, da se je v Turčiji število smrtnih žrtev današnjega potresa povzpelo na 912. Ranjenih je 5383 ljudi.

11.14 Turčiji sta pomoč ponudili tudi Ukrajina in Rusija, ki na drugi strani Črnega morja že skoraj leto dni bijeta krvavo vojno. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je po poročanju Reutersa izrazil solidarnost s turškim prebivalstvom in sporočil, da je njegova napadena država pripravljena priskočiti na pomoč. Iz Moskve so medtem sporočili, da je Rusija pripravljena v Turčijo nemudoma poslati dve letali s 100 pripaadniki reševalnih ekip na krovu. Turške oblasti so v zadnjem letu poskušale odigrati vlogo posrednika med Kijevom in Moskvo.

11.01 Po ocenah strokovnjakov je jugovzhod Turčije in sever Sirije danes zjutraj prizadel najhujši potres, kar jih je to območje doživelo v zadnjega četrt stoletja. »Soočamo se z največjim potresom v zadnjih 24 letih,« je za turški servis BBC povedal Haluk Özener, vodja inštituta za preučevanje potresov Kandilli. Po njegovih besedah so do zdaj zabeležili vsaj 100 popotresnih sunkov, od katerih je bila več kot polovica močnejša od magnitude 4. Turški strokovnjak pričakuje, da se bo tresenje tal nadaljevalo tudi v prihodnjih dneh.

10.45 O uničenju pričajo tudi izpovedi ljudi na prizadetih območjih. »Ko sem se sredi noči zbudil in se je vsa stavba tresla, je bil to najhujši občutek v življenju in zelo težko je bilo pobegniti,« je svojo izkušnjo za Al Džaziro opisal Ala Nafi, prebivalec sirskega Idliba, ki se mu zdelo, da je tresenje tal trajalo celo večnost. »Vsekakor si želim, da nihče nikoli ne bi doživel tega, kar smo doživeli danes.«

10.36 Iz jugovzhoda Turčije in severa Sirije iz minute v minuto prihajajo novi posnetki uničenja, ki ga je povzročilo jutranje tresenje tal.

Množične reševalne akcije potekajo tudi v sirskem Alepu, kjer je potres nekatere stanovanjske zradbe porušil do temeljev. Foto: Afp

Uničenje na ulicah sirskega Alepa, nekaj ur po rušilnem potresu z magnitudo 7,8. Foto:Reuters

Pri reševanju ljudi iz porušenih zgradb v turškem Diyarbakiru sodelujejo tudi prostovoljci. Foto: Ilyas Akengin/Afp

10.20 Predstavniki sirskih belih čelad so prek twitterja sporočili, da se je število smrtnih žrtev na severozahodu države, ki je pod nadzorom sirske opozicije, povzpelo na 147. Ranjenih je vsaj 340 ljudi, mnogi pa ostajajo ujeti pod ruševinami zgradb.

10.15 V potresu po navedbah turških oblasti ni bil poškodovan noben od naftovodov, ki jugovzhod Turčije povezujejo z Irakom, Gruzijo in Azerbajdžanom. Dela v naftnem terminalu v pristanišču Ceyhan, ki je oddaljeno 155 kilometrov od epicentra potre, so po poročanju Reutersa zaustavljena. Predstavniki turškega upravitelja plinovodov so sporočili, da je v prizadetih provincah tudi ustavljena dobava s plinom.

9.58 Evropska unija je na prizadeto območje že poslala reševalne ekipe, ki bodo pri iskanju preživelih, je prek twitterja sporočil evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič.

9.52 Skupno število smrtnih žrtev v obeh državah je po poročanju Guardiana preseglo 640 in bo po vsej verjetnosti še naraslo, saj po ocenah oblasti in reševalnih ekip na stotine ljudi ostaja ujetih pod ruševinami. Iz Turčije poročajo o 284 mrtvih in 440 ranjenih. Uradno število mrtvih v Siriji medtem znaša 237. K tej številki je treba prišteti še vsaj 120 mrtvih, o katerih poročajo iz območji pod nadzorom sirskih upornikov.

9. 45 Na jugovzhodu Turčije in severu Sirije, ki ga je v zgodnjih jutranjih urah prizadel močan rušilni potres z magnitudo 7,8, se nadaljuje iskanje preživelih v ruševinah zgradb, število potrjenih smrtnih žrtev pa je že preseglo 600. Epicenter potresa je zaznan v bližini mesta Gaziantep, tresenje tal pa so čutili tudi v Libanonu in na Cipru. Na novico o uničujočem potresu so se že odzvale mnoge države in svetovni voditelji, ki so obljubili pomoč pri iskanju preživelih ter odstranjevanju posledic naravne katastrofe.