Uničujoče poplave na Tajskem terjale 22 življenj

Na Tajskem je število smrtnih žrtev zaradi hudih poplav naraslo na 22, oblasti pa pospešeno dostavljajo pomoč več kot 370.000 prizadetim prebivalcem v 19 provincah, kjer so obilne padavine in razlite reke povzročile obsežno škodo, poroča Bangkok Post.

Močno deževje je posledica tajfuna Matmo, ki je v ponedeljek prizadel jug Kitajske, poroča STA. Hujše padavine so zajele tudi Laos in Vietnam, kjer o poplavah poročajo iz prestolnice Hanoj. V luči razmer je tajski premier Anutin Čarnvirakul vlado pozval k pospešitvi reševalnih operacij in razdeljevanja humanitarne pomoči prizadetemu prebivalstvu.

Najhuje so prizadete province Utaradit in Ajutaja, medtem ko so poplave zajele tudi severno, severovzhodno, osrednjo in vzhodno Tajsko.

V nekaterih krajih se voda že umika, drugod stanje ostaja nespremenjeno, v vzhodni provinci Čakoengsao pa se vodostaji še zvišujejo.

Oblasti v Bangkoku obljubljajo, da se dogajanje iz leta 2011 ne bo ponovilo. FOTO: Chalinee Thirasupa/Reuters

V Bangkoku so oblasti zagotovile, da mesto ne bo doživelo takšnih poplav, kot so jih prizadele leta 2011, saj je pretok reke Čao Praja trenutno pod kritično mejo, obstoječi nasipi pa naj bi zdržali.

V ogroženih naseljih nameščajo zaščitne vreče

Kljub temu mestne službe v ogroženih skupnostih brez nasipov nameščajo zaščitne vreče s peskom. Mestne službe bodo na ta način zaščitile 320 gospodinjstev v 11 skupnostih, ki nimajo nasipov, je dejal guverner Bangkoka ČadČart Sitipunt.

Tajski meteorološki urad pri tem opozarja, da bo nekdanja tropska nevihta Matmo, ki se je nad Vietnamom spremenila v območje nizkega zračnega pritiska, prinesla močne padavine v več delih države. Medtem tudi Vietnam pesti serija neurij, saj naj bi do konca leta državo zajeli še vsaj trije tropski sistemi.