Unija še kar ignorira aroganco bolgarske vlade

Napad premiera na predsednika

Bolgarski premier Bojko Borisov v Bruslju. FOTO: Francisco Seco/AFP

Bolgarska vlada je danes preživela že peto glasovanje o nezaupnici v parlamentu. Glasovanje so spremljali protivladni protesti pred parlamentom. V Bolgariji potekajo protesti že dva tedna, ker so ljudje besni zaradi korupcije in arogance oblasti in ker jih je strah prihajajoče gospodarske krize.Nezaupnica konservativni vladi premiera, ki so jo znova zahtevali opozicijski socialisti, ni dobila potrebne večine 121 glasov v 240-članskem parlamentu. Podobno kot januarja sta tudi danes nezaupnico podprla 102 poslanca. Socialisti tako kot protestniki vladi očitajo koruptivnost in povezave z oligarhi.Na protivladnih protestih na tisoče Bolgarov zahteva odstop vlade. Posledica pritiska je bila, da je Borisov odstavil ministra za finance, ministra za gospodarstvoin notranjega ministra. Čeprav so protestniki odobravali to potezo, še naprej zahtevajo odstop celotne vlade. Borisovu se mandat izteče v začetku prihodnjega leta, pozive k odstopu pa »zaradi odgovornosti do naroda« vztrajno zavrača.Proteste v prestolnici in drugih bolgarskih mestih so sprožili razkritje privilegijev članov vlade ter ugodnosti, ki jih uživajo nekateri poslovneži in nekdanji politiki. Na ulice so ljudje različnih političnih opredelitev odšli v Sofiji, Varni in v Rusah, poleg odstopa vlade so zahtevali tudi odstop Marinova in generalnega tožilca. Njun odstop zahtevajo, ker so do zob oboroženi policisti in preiskovalci preiskali urada dveh tesnih sodelavcev predsednika, ki ga podpirajo socialisti. Kot so prepričani, se je tožilstvo politično opredelilo in kršilo zakone.Po njihovem so bile racije napad Borisova in Geševa na Radeva, ki je prav tako zelo kritičen do vladnih povezav z oligarhi, medtem ko so odstop Marinova zahtevali tudi zaradi domnevnega policijskega nasilja nad protestniki. Predsednik je pozval k pregonu mafije iz vlade in z državnega tožilstva. Radev je ocenil, da je odstop premiera in tožilca edina možnost za izhod iz krize.Vladajoča konservativna stranka Gerb, ki jo obtožujejo, da so neposredno odvisni od ustanovitelja in poslanca stranke turške manjšine MRFin, ne izključuje povsem možnosti predčasnih parlamentarnih volitev. Dogan je eden najbogatejših ljudi v Bolgariji, pod nadzorom pa ima medijski imperij. Po mnenju poznavalcev bi lahko bile izredne volitve kvečjemu jeseni, ker mora Radev skladno z ustavo v primeru odstopa Borisova najprej imenovati začasno vlado. Kot menijo, bo EU povsem demoralizirala bolgarsko družbo, če bo še naprej ignorirala ravnanje vlade.