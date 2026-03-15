Upad ameriškega zanimanja za sklenitev miru v Ukrajini

Zaradi vojne na Bližnjem vzhodu ameriški predsednik Donald Trump izgublja zanimanje za mirovne pogovore med Rusijo in Ukrajino, na stari celini pa je slišati čedalje več pozivov, da bi se morala v pogajanja o mirni rešitvi ukrajinskega konflikta aktivno vključiti tudi Evropska unija. Medtem je Ukrajina postala aktivna udeleženka še enega oboroženega spopada: nove vojne, ki jo je izzval ameriško-izraelski napad na Iran.

»Z zagotavljanjem podpore izraelskemu režimu z brezpilotnimi letalniki se je propadla Ukrajina dejansko vključila v vojno in v skladu z 51. členom ustanovne listine Združenih narodov celotno svoje ozemlje spremenila v legitimno tarčo za Iran,« je na družbenem omrežju zapisal predsednik odbora za nacionalno varnost v iranskem parlamentu Ibrahim Azizi.