Nemčija razmišlja o umiku vojakov

Na iranski napad z več raketami na ameriški vojaški oporišči Al Asad in Erbil so se že odzvale nekatere države, ki pozivajo k razumu in ustavitvi uporabe orožja.»Uporaba orožja se mora končati zdaj, da bo prostor za dialog,« je povedala predsednica evropske komisije. Komisarski kolegij se je danes zjutraj sestal na izrednem zasedanju o bližnjevzhodni krizi. Med drugim so se lotili tveganj, povezanih z vplivom krize na EU na področju prometa, energetike, migracij, sosedstva, gospodarstva. Von der Leynova je opozorila, da ima EU preizkušene odnose s številnimi akterji v regiji in lahko pripomore k zmanjševanju napetosti. EU ima velik interes, da jedrski sporazum z Iranom preživi.Visoki zunanjepolitični predstavnik Josep Borrell je v Bruselj že povabil vodjo iranske diplomacije Džavada Zarifa. Zunanji ministri EU se bodo v petek sestali na izrednem zasedanju o krizi.Nemška obrambna ministricaje danes zjutraj sporočila, da se bodo zaradi iranskih napadov na dve oporišči v Iraku odločili o začasnem umiku dela nemških vojakov iz Iraka. Če bodo vojake umaknili, bodo predvsem tiste, ki bi morali sodelovati pri izobraževanju vojaških obrambnih sil. V zadnjih dneh je Nemčija sicer že umaknila vojake z juga Iraka, prav tako okoli 120 njihovih družinskih članov. V Erbilu za zdaj ostajajo.Annegret Kramp Karrenbauer je iranske napade na dve oporišči v Iraku močno kritizirala in Iran pozvala k umiritvi razmer. Hkrati je zaveznike v boju proti Islamski državi pozvala k čimprejšnjemu sestanku. Iraški parlament je namreč v nedeljo odločil, da se morajo vse tuje sile umakniti iz Iraka.Konec tega tedna se bo nemška kanclerka Angela Merkel mudila na obisku pri ruskem predsedniku Vladimirju Putinu, in ker je Rusija pomembna zaveznica Irana, v Nemčiji računajo, da bi Putin Iran lahko prepričal, naj ne stopnjuje napetosti.iz stranke Zeleni, ki je zadolžen za zunanjo politiko, računa na to, da bo nemška kanclerka Putina prepričala, da je umiritev razmer v Iranu dobra za vse. Nouripour je sicer kritičen do nemške vlade, češ da je v zadnjih letih izgubila mednarodni vpliv tako na Vzhodu kot na Zahodu. Dejstvo, da Nemčiji ni uspelo prepričati ZDA, da ostanejo podpisnice jedrskega sporazuma z Iranom, je označil za velik polom nemške zunanje politike. Tudi oživitev jedrskega sporazuma bo ena od tem srečanja med Merklovo in Putinom.Britanski zunanji minister Dominic Raab je obsodil napad in pozval Iran, naj ne ponovi tega »nepremišljenega in nevarnega napada in raje išče možnosti za umiritev konflikta«.