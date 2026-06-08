Uporaba umetne inteligence za preverjanje besedila politik

V začetku tega leta so raziskovalci v podjetju Anthropic odkrili nekaj izjemnega. Pri preučevanju notranjih mehanizmov velikega jezikovnega modela claude sonnet 4.5 so identificirali tako imenovane koncepte čustev: notranje vzorce, ki ustrezajo desetinam čustvenih stanj in merljivo vplivajo na odzive modela na načine, ki spominjajo na vzorce človeškega vedenja.

Posledice za oblikovanje gospodarske politike bi lahko bile daljnosežne. Z novim načinom preučevanja, kako jezik oblikuje čustvene in vedenjske odzive, bi lahko veliki jezikovni modeli pomagali oblikovalcem politik pri preverjanju, kako se bodo verjetno odzvali vlagatelji, politične koalicije in gospodinjstva na napovedano politiko.