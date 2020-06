Uporabniki Facebooka bodo lahko izključili politične objave

Ne posegajo v Trumpova zavajanja

REUTERS Mark Zuckerberg je vsaj delno reagiral na ostre kritike na račun Facebooka. FOTO: Erin Scott/Reuters

Šef Facebookaje vsaj deloma uslišal ostre kritike na račun te spletne platforme, ki še kar dovoljuje tudi lažne in manipulativne politične objave. Najavil je, da bodo uporabniki Facebooka v ZDA od danes imeli možnost izključiti politične, predvolilne in družabne objave s plačanih FB računov kandidatov in organizacij. Obenem je napovedal, da bo Facebook z verodostojnimi informacijami in objavami podprl ameriške volilce in jih čimveč poskušal prepričati, da se registrirajo za prihajajoče predsedniške volitve, poroča britanski BBC.Največ kritik je bil Facebook v zadnjem času deležen zato, ker na noben način ni reagiral na nekatere zelo sporne, zavajajoče in tudi lažnive objave ameriškega predsednika. Konkurenčni Twitter je plačano politično oglaševanje povsem ukinil že oktobra lani, v zadnjem času pa je začel kot neverodostojne označevati sporne Trumpove objave, kot na primer tisto o goljufanju pri glasovanjih po pošti.Facebook za razliko od Twitterja odločitev o tem, ali bodo brali plačane politične objave ali ne, torej prepušča samim uporabnikom. Ob tem pa Zuckerberg napoveduje Volilno informacijsko središče, ki se bo na FB in Instagram straneh vseh ameriških uporabnikov začelo pojavljati z začetkom letošnjega julija. Središče naj bi posredovalo verodostojne uradne informacije, povezane s predsedniškimi volitvami, obenem pa naj bi opogumljalo Američane, ki ki še niso registrirani za volitve, da to pravočasno storijo. »Facebook mora ne le preprečevati odrivanje dela volilcev, predvsem temnopoltih Američanov, ampak mora aktivno podpirati vključevanje vseh volilcev, njihovo dobro obveščanje, registracijo in udeležbo na volitvah,« je Zuckerberg za časopis USA Today razložil ustanovitev volilnega središča.