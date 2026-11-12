Še ena afera Jensena Huanga, se bo moral posloviti od položaja?

Upravni odbor ameriškega proizvajalca čipov Nvidia razpravlja o prihodnosti glavnega izvršnega direktorja družbe Jensena Huanga, potem ko so se pojavila poročila o še eni zunajzakonski zvezi. Razkritje druge afere prihaja zatem, ko je Huang že priznal razmerje z Alice Huang iz singapurskega podjetja Megaspeed, ki jo ameriške obveščevalne službe sumijo vohunjenja za Kitajsko.

Časnik Wall Street Journal je, sklicujoč se na vire, seznanjene z zadevo, poročal, da se upravni odbor pripravlja na sestanek, na katerem bodo sprejeli odločitev, ali bodo odstavili Huanga. Medtem je New York Times v sredo poročal o videoposnetkih, ki prikazujejo 63-letnega izvršnega direktorja Nvidie v intimnem odnosu s Kimberly Powell, podpredsednico Nvidie, pristojno za področje zdravstva. To naj bi bila njegova druga zunajzakonska zveza.

Kimberly Powell, podpredsednica družbe Nvidia, pristojna za področje zdravstva. FOTO: Nvidia

Oseminštiridesetletna Powllova je imela pomembno vlogo pri prizadevanjih družbe Nvidia za širitev tehnologije čipov na področjih visokega šolstva in zdravstva. Po poročanju britanskega Timesa so ju navzoči opazili, kako sta bila »intimna v hotelu« med poslovno konferenco v San Joseju v Kaliforniji.

Ameriški obveščevalci sumijo Alice Huang (na arhivskem posnetku) vohunjenja za Kitajsko. FOTO: CTI/Reuters

Huang je že priznal razmerje z Alice Huang, visoko uslužbenko v singapurskem podjetju Megaspeed, ki upravlja podatkovne centre. Wall Street Journal je poročal, da sta bila Jensen Huang in Alice Huang leta 2024 in 2025 skupaj fotografirana v Tajpeju. Po navedbah medijev so ameriške obveščevalne službe lani spomladi razkrile dokument, v katerem je navedeno, da naj bi bila Alice Huang operativka kitajskega ministrstva za državno varnost.

Izvršni direktor je v sporočilu, ki ga je v nedeljo poslal zaposlenim v družbi Nvidia, potrdil razmerje z Alice Huang in priznal: »Bil sem nezvest svoji ženi.« Istega dne je upravni odbor družbe Nvidia sporočil, da je sprožil »neodvisno preiskavo glede na nedavna poročila, da je bil ustanovitelj in izvršni direktor Jensen Huang tarča delovanja tuje obveščevalne službe«.

»Podpiram preiskavo in bom v celoti sodeloval. Ljubim našo državo in naše podjetje,« je v izjavi zaposlenim zapisal Huang. Medtem so ga člani ameriškega kongresa po poročanju britanskega Timesa pozvali, naj za zaprtimi vrati predstavi svoje stike z Alice Huang.

Jensen Huang velja za tesnega zaveznika ameriškega predsednika Donalda Trumpa (na arhivski fotografiji). FOTO: Evan Vucci/Reuters

Ker je razcvet umetne inteligence delnice Nvidie dvignil na nezaslišane višine, se je Huang čedalje pogosteje pojavljal skupaj z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom na dogodkih v Beli hiši. Še prejšnji mesec je od republikanskega predsednika prejel nacionalno medaljo za znanost.

Huang je bil tudi med najvplivnejšimi tehnološkimi direktorji na svetu, skupaj z Elonom Muskom (Tesla, Spacex), Jeffom Bezosom (Amazon) in Markom Zuckerbergom (Meta), ki so obljubili podporo samoregulaciji umetne inteligence v industriji sredi naraščajoče zaskrbljenosti glede njenih morebitnih tveganj. Trump pa je zavrnil pozive k vladnemu nadzoru in opozorila, da bi umetna inteligenca lahko predstavljala eksistenčno grožnjo človeštvu.