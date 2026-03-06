Ura je 5.30, Teheran je močno napaden, živimo razmeroma normalno

Glede na to, da je minil že šesti dan ameriško izraelskih napadov na Iran in glede na dejstvo, da je največji del letalskih in raketnih napadov osredotočen na prestolnico Teheran, življenje v tem mestu s skoraj desetimi milijoni prebivalcev poteka razmeroma normalno, je za Delo povedal Adil Adžiahmedović, bosanski novinar, ki že leta živi in dela v Iranu.

Čeprav je večina napadov usmerjenih na lokacije vladnih institucij in vojaške zmogljivosti v mestu ter okolici, so bombe in rakete padale tudi na dele mesta, ki nimajo nikakršne zveze z vojaškimi objekti, bolnišnice, šole, policijske postaje in naselja, kjer živijo civilisti.

»Trgovine so odprte, tržnice normalno obratujejo, banke tudi delajo po urniku, javni promet je presenetljivo dejaven, meščani pa hitijo po svojih opravkih,« utrip v Teheranu opisuje Adžiahmedović. Mesto, ki ga v tem mesecu zaznamuje ramadan, na vsakem koraku kaže praznični utrip, na trgih in ulicah se po sončnem zahodu in večerji zbere velikanska množica ljudi, da bi izkazali podporo svoji vojski ki jih brani pred ameriško izraelsko agresijo, ki je za Irance nezakonita.