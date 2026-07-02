Ura resnice o Natu z Donaldom Trumpom

Diplomati na bruseljskem sedežu severnoatlantskega zavezništva še pilijo zadnje podrobnosti deklaracije, ki bo sprejeta na vrhu v Ankari prihodnji teden. Tako kot pred letom v Haagu naj bi bila kratka, jedrnata in z jasnimi sporočili. Menda bo pol ducata točk napisanih zgolj na eni strani papirja formata A4.

Donald Trump bo predvidoma jasno izrazil pričakovanje, naj evropske zaveznice pospešijo vlaganja v obrambo v smeri petih odstotkov BDP. Položaj Slovenije je specifičen, ker je s kreativnim računovodstvom poskušala med ožje obrambne izdatke prišteti projekte, ki po oceni Nata ne sodijo mednje. Po izdatkih v deležu BDP je skupaj z Albanijo na dnu lestvice.