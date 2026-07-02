Ura resnice o Natu z Donaldom Trumpom

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    2. 7. 2026 | 10:42
    5:43
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    Diplomati na bruseljskem sedežu severnoatlantskega zavezništva še pilijo zadnje podrobnosti deklaracije, ki bo sprejeta na vrhu v Ankari prihodnji teden. Tako kot pred letom v Haagu naj bi bila kratka, jedrnata in z jasnimi sporočili. Menda bo pol ducata točk napisanih zgolj na eni strani papirja formata A4. 

    Donald Trump bo predvidoma jasno izrazil pričakovanje, naj evropske zaveznice pospešijo vlaganja v obrambo v smeri petih odstotkov BDP. Položaj Slovenije je specifičen, ker je s kreativnim računovodstvom poskušala med ožje obrambne izdatke prišteti projekte, ki po oceni Nata ne sodijo mednje. Po izdatkih v deležu BDP je skupaj z Albanijo na dnu lestvice. 

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